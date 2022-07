Katowice. Muzeum•Wy•Dźwięki w Muzeum Śląskim. Muzyczne wydarzenie z okazji setnej rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski

- Urodziłem się w Żorach na Śląsku, jednak rodowitym Ślązakiem nie jestem. Moi rodzice pochodzą spod Częstochowy. W domu nie było śląskiej godki, ale czuję wyjątkowy sentyment do Śląska. Miałem moment w życiu, że ciągnęło mnie, żeby wyjechać do Warszawy, nawet tam studiowałem, jednak przeprowadziłem się do Katowic i uważam, że to była najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć – mówił Jakub Mokrzysiak.