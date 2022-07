Katowice: Kobieta wołała o pomoc na środku zalewu Sosina. Pierwsza akcja ratunkowa wodniaków zakończyła się sukcesem

Pierwsza akcja ratunkowa sezonu zakończona szczęśliwie

Do zdarzenia doszło w piątek, 1 lipca, około godziny 15, na terenie zbiornika wodnego Sosina. Funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Katowicach - w związku z rozpoczęciem sezonu letniego pełniący służbę na zalewie Sosina - usłyszeli wołanie o pomoc kobiety. Kobieta znajdowała się w wodzie przy rowerze wodnym. Policjanci podpłynęli do niej i udzielili jej pomocy. Wyciągnęli z wody i odholowali rower wodny z kobietą do linii brzegowej.