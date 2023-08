Jest odpowiedź miasta na petycję mieszkańców ws. sztucznej rzeki w Parku Kościuszki. Co zmieni się na terenie parku? Marcin Śliwa

Katowice za 5 mln złotych chciały w Parku Kościuszki wybudować sztuczną rzekę i wolierę dla ptaków. Pomysł nie spodobał się mieszkańcom, którzy zebrali 4 tys. podpisów pod petycją do Marcina Krupy o rezygnację z planowanej inwestycji i przeznaczenie zabezpieczonych na nią środków na dodrzewienie i renowację zniszczonej infrastruktury parku. Z odpowiedzi miasta wynika, że część postulatów mieszkańców zostanie zrealizowana, nie wiadomo jednak co dalej ze sztuczną rzeką. Na razie nie ma na nią pieniędzy w budżecie miasta. To może się jednak zmienić w przypadku pozyskania funduszy na kompleksową modernizację parku.