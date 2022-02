Jak spędzić ferie w Katowicach? Jest w czym wybierać! Mnóstwo propozycji na zimowy wypoczynek w mieście

Co zrobić podczas czasu wolnego od szkoły?

W Katowicach jest w czym wybierać. Jedną z atrakcji jest oczywiście tor saneczkowy. Właśnie mijają cztery lata od pamiętnej akcji „Z górki na pazurki”, która potem w postaci projektu trafiła do katowickiego Budżetu Obywatelskiego i przyniosła drugie życie katowickiej ślizgawce.

Obiekt jest oświetlony, na start prowadzą schody z poręczami. Rynna toru na odcinku 186 metrów jest wyłożona igielitem, co pozwala z niego korzystać przez cały rok, wszystkie zakręty są odpowiednio wyprofilowane. Całkowita długość to ponad 350 metrów, co przy zimowym, sztucznym naśnieżaniu powoduje, że zjazdy mogą być imponujące, a przy tym bezpieczne.

Ciekawą propozycją są także "Ferie z książką". To akcja przygotowana z myślą o młodych miłośnikach książek w wieku 7–12 lat. Uczestników czekają warsztaty artystyczno-literackie oraz muzyczne, zajęcia parateatralne, seanse czytelnicze, podchody literackie, gry literackie, spotkania oraz spacery miejskie tropem ważnych miejsc. Tegoroczna edycja akcji odbywać się będzie pod hasłem „Książkowa Rajza”, od 14 do 19 lutego oraz od 21 do 26 lutego w bibliotekach przy ul. Gliwickiej 93, ul. Bytomskiej 8A, ul. Witosa 18B, ul. Piastów 20, ul. Wajdy 21, ul. Paderewskiego 65, ul. Chrobrego 2, ul. Goetla 2 i ul. Grzyśki 19A.