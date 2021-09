Gwiazdy sportu przeprowadziły lekcję w-f dla 300 katowickich uczennic - zobaczcie ZDJĘCIA

Mistrzynie w Szkołach: Gwiazdy sportu przeprowadziły lekcję w-f dla 300 katowickich uczennic

Ponad 300 uczennic katowickich szkół wzięło udział w niecodziennej lekcji w-f z gwiazdami polskiego sportu. Już od rana do LO im. gen. Maczka w Katowicach ściągał tłum dziewcząt wraz ze swoimi nauczycielami, by poćwiczyć wspólnie z Otylią Jędrzejczak. Trzykrotna medalistka olimpijska w pływaniu do stolicy Górnego Śląska zaprosiła cztery inne wielkie mistrzynie sportu - najbardziej znaną polską zawodniczkę MMA Joannę Jędrzejczyk oraz wielokrotne medalistki igrzysk w kajakarstwie Karolinę Naję i Annę Puławską, a także srebrną medalistkę z Tokio w wioślarstwie Katarzynę Zillmann.

