Gdzie można zjeść lody w Katowicach? Sprawdź kuszące smakiem miejsca

Lodziarnie w Katowicach

Jeśli nie widzisz tu swojej ulubionej lodziarni w Katowicach, daj znać właścicielowi, że może ją dodać do katalogu firm.

Jakie lody możesz zjeść w Katowicach?

Różnią się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mleka i śmietany. To najczęściej sorbety lub lody wytwarzane z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Są tak samo smaczne, jak te wykonane w sposób tradycyjny i na pewno zdrowe.

Ciasto bez pieczenia dla fanów bardzo słodkich ciast. Zrobisz go w mgnieniu oka

Gdzie powstały lody?

Już w starożytnych Chinach wspominano o deserach z mleka, owoców i lodu. Lodami delektowali się także nieliczni mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Był to posiłek wykwintny i trudny w wykonaniu z powodu konieczności sprowadzania lodu z wysokich partii górskich.

W Renesansie włoski architekt i kucharz Bernardo Buontalenti odkrył, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z lodem i solą zmrozi się on. Pierwsza lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope została otwarta w 1686 roku we Francji.