Fryzjer podrożał z powodu epidemii - nawet o kilkanaście procent

Ceny usług podnieśli już dentyści, doliczając nierzadko po 100 czy nawet 200 zł do każdej procedury za tzw. "pakiet sanitarny". 18 maja okazało się, że również fryzjerzy żądają za swoje usługi więcej pieniędzy niż przed pandemią. Co prawda nie aż tyle co dentyści, ale jednak ceny usług fryzjerskich wzrosły o 5, 10, a nawet 15 procent.

Również salon Wela u Fryzjera ze Świętochłowic informuje klientów o podwyżce cen usług. " Powodem jest podwyżka cen za środki dezynfekujące, ochronne oraz podwyżka cen kosmetyków. Chcemy zadbać o wasze bezpieczeństwo oraz stale podnosić standard naszego salonu" - przekonują.

Skąd te podwyżki?

Wajda tłumaczy, że na przygotowania do ponownego otwarcia swojego studia wydał, jak szacuje, około 10 tysięcy złotych. Ścianki z pleksy kosztowały ok. 2 tysiące, stojaki bezdotykowe na środek do dezynfekcji - 1000 zł. Maseczki dla klientów, jednorazowe pelerynki do strzyżenia, przyłbice dla personelu, pojemniki na środek dezynfekujący do pasa dla fryzjerów - kolejne tysiące złotych.