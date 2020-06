Droga rowerowa wzdłuż ulicy Lotnisko ma powstać jeszcze w tym roku. Budowę oszacowano na ponad 3 mln zł.

Przetarg na budowę powinien zostać rozstrzygnięty niebawem. O kontrakt zabiega osiem firm – tyle złożyło oferty w postępowaniu. Najdroższa opiewa na około 2,8 mln zł, najtańsza na ponad 1,6 mln zł. To znacznie mniej niż na inwestycję planuje przeznaczyć miasto, które oszacowało, że inwestycja pochłonie ponad 3 mln zł. Termin realizacji to pięć miesięcy od czasu podpisania umowy.

Droga rowerowa wzdłuż ulicy Lotnisko będzie biegła równolegle do lotniska Muchowiec i uzupełni sieć tras rozciągających się na terenie Doliny Trzech Stawów. Zostanie poprowadzona między ulicami Pułaskiego i Francuską (czyli będzie biegła obok lotniska, ale też osiedla Francuska Park oraz Centrum Handlowego 3 Stawy) i będzie miała 1,1 kilometra długości.

Będzie też droga rowerowa wzdłuż alei Korfantego

To niejedyna taka inwestycja planowana w Katowicach. Również w tym roku ma się rozpocząć i zakończyć budowa drogi rowerowej wzdłuż alei Korfantego na odcinku od ulicy Telewizyjnej do rejonu skrzyżowania z ulicą Konduktorską. Trasa będzie miała około 1300 metrów, zaś szacowany koszt to 1,7 mln zł.

Z kolei na początku tego roku rozpoczęła się budowa 1,5-kilometrowej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Panewnickiej między Centrum Przesiadkowym „Ligota” a ulicą Medyków. Realizacja pochłonie około 1 mln zł.