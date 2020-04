Dodatkowe testy na koronawirusa w Katowicach. Wymazobusy będą badać próbki pobrane od mieszkańców

W Katowicach będzie robionych więcej testów na obecność koronawirusa. W środę, 15 kwietnia, na ulicach Katowic zobaczymy opłacone przez miasto wymazobusy, które będą badać próbki pobrane od katowiczan. Co to oznacza?

Trzy wymazobusy dziennie. W ciągu miesiąca to 3 tysiące dodatkowych testów

W środę, 15 kwietnia, w Katowicach rozpoczną pracę 3 wymazobusy, które będą pobierać próbki do badań od mieszkańców miasta pod kątem koronawirusa. Próbki będą pobierane przez 6 do 8 godzin dziennie. W ciąg dnia szacuje się, że będzie możliwe pobranie próbek z około 150 adresów. Koszt pracy ekip to dla miasta od 1000 do 1200 zł dziennie (w zależności od czasu pracy).

- W skali miesiąca to realizacja minimum 3000 testów dodatkowo – jeśli pod danym punktem adresowym jest więcej osób do przebadania liczba ta będzie większa. Jednak już dziś prezydent Marcin Krupa zapowiada, że obserwujemy listę oczekujących na badanie mieszkańców i jeśli będzie taka potrzeba – będziemy analizować kolejne możliwości uruchomienia dodatkowych wymazobusów na terenie miasta - mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta w Katowicach.