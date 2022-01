Co może się znaleźć w dawnej lokomotywowni w Katowicach. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków, ale to może nie wystarczyć

Obiekt od lat popada w ruinę

Na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie mówiono o tym, żeby lokomotywownia stała się obiektem muzealnym, ale to wiązałoby się z ogromnymi kosztami, gdyż obiekt jest w opłakanym stanie. Ponadto budynki należą do PKP i to kolej musiałaby zainwestować lub przekazać teren władzom Katowic. Na razie takich planów nie ma.

- Niestety zarówno PKP, jak i urząd miasta w Katowicach, nie są zainteresowane ochroną tych budynków. Miasto tłumaczy się, że nie ma pieniędzy na to, żeby się nimi zaopiekować. PKP nie wykonały natomiast niezbędnych zabezpieczeń, a ich plany inwestycyjne kolidują wręcz ewentualną rewitalizacją tych obiektów – mówi Katarzyna Florjańska z Inicjatywy Parowozownia Katowice.

O to, by lokomotywownia została wpisana do rejestru, zabiegali miłośnicy zabytków i kolei. Była to ich reakcja na wycofanie ochrony przez PKP, z terenu obiektu. Czy wpisanie go do rejestru zabytków realnie coś zmienia?