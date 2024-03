Ci posłowie z woj. śląskiego głosowali za odrzuceniem ustawy o języku śląskim - LISTA 13. parlamentarzystów

- Nie chcę, żeby ktokolwiek w celach politycznych dzielił Ślązaków, to jest niedopuszczalne. My Ślązacy powinni my się zawsze trzymać razem i nie dać się podzielić. Po drugie, jak już coś robimy, to zróbmy to dobrze, mądrze, tak żeby pokazać całej Polsce, że jesteśmy sprawni i przygotowani do pewnych działań, a nie na zasadzie, że dajemy się politycznie wykorzystywać kilku politykom, którzy próbują na tym zbić kapitał polityczny - mówi Marek Wesoły.