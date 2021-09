Chrońmy jeże, czyli kolejna inicjatywa Tauronu. Jak zbudować domek dla jeża i pomóc mu przetrwać? Zobacz WIDEO

Projekt Tauronu „Jeż MegaZwierz” ma na celu pokazanie, jak można sprawnie zbudować domek dla jeża. To jedna z wielu form pomocy tym niezwykłym, pożytecznym zwierzętom. Warto chronić jeże i zapewnić im warunki odpowiednie do bytowania i przetrwania przez cały rok.

Chrońmy jeże - weź udział w projekcie „Jeż MegaZwierz”

- Jesień i zima to trudny czas dla jeża. W naszych parkach i ogrodach ubywa naturalnych schronień dla jeży. Stąd zachęcamy do budowania domków dla jeży. Jak zbudować najprostsze schronienie dla tych sympatycznych zwierząt pokazuje film. Styrodurowe domki to przetestowane rozwiązanie, które pozwala jeżowi przespać trudny czas chłodu, śniegu i braku jedzenia - wyjaśnia Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy TAURON Polska Energia.

Tauron już od czterech lat realizuje projekt „Jeż MegaZwierz”. Jak informuje firma, w ramach projektu uratowanych zostało już 70 jeży. Po cyklu lekcji pokazowych, prowadzeniu przydomowej ochronki dla jeży przez jednego z pracowników i wielu innych działaniach, przyszedł czas na kolejną inicjatywę - nagrany został film z instrukcją, jak zbudować budkę dla jeża.