Budynki dawnego szpitala MSWiA w Katowicach zostaną przejęte przez Śląski Uniwersytet Medyczny. Czeka je remont za kilkaset milionów?

Budynki po szpitalu MSWiA w Katowicach przy Kilińskiego i Głowackiego dostaną nowe życie

Ślaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach przejmie budynki byłego szpitala MSWiA przy ul. Głowackiego i Kilińskiego. Bezpośrednio (dosłownie za oknem) sąsiadują one z siedzibą uczelni. Gdy placówka MSWiA w Katowicach przeniosła się do nowej siedziby – dawnego szpitala Geo-Medical, pozostała kwestia co zrobić z byłą siedzibą.