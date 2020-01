Bilety ZTM na Śląsku zmieniają cenę i wygląd. Nowy cennik biletów to rewolucja przy kasownikach

Przedstawiciele ZTM podkreślają, że ceny biletów papierowych nie wzrastały od 2013 roku.

- Zwiększenie cen papierowych, po to, żeby od nich odchodzić i korzystać z łatwiejszych sposobów ich nabywania. To wszystko pozwoli nam uczynić transport bardziej przyjazny dla ludzi. Liczymy, że więcej osób będzie korzystać z transportu publicznego - mówi prof. Bogusław Łazarz, przewodniczący Rady Metropolitalnego Transportu Publicznego.

Cennik biletów ZTM Nowości

Nowością ma być za to bilet dzienny, który ważny będzie od godziny skasowania do godziny 23.59. Cena biletu normalnego ma wynosić 10 złotych. Wśród biletów okresowych pojawi się też bilet 120-dniowy. Do tej pory go nie było, a upominali się o niego m.in. studenci. Bilet normalny będzie kosztował 440 złotych, a ulgowy 220 złotych. Niższe mają być również ceny biletów lotniskowych.