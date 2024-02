Koleje Śląskie kupują nowe pociągi - zobacz jak wyglądają! Prędkość maksymalna to 160 km/h. Umowa jest warta 1,3 mld zł

Koleje Śląskie kupują nowe pociągi. Umowa jest warta 1,3 mld zł

Prezes Kolei Śląskich (KŚ) Patryk Świrski zaznaczył, że dostawa pierwszego pociągu wraz z pakietem naprawczym powinna odbyć się nie później niż do 30 czerwca 2026 r. „Pozostałe 25 sztuk EZT (elektryczny zespół trakcyjny - PAP) będziemy odbierać po dwie sztuki miesięcznie. Dla nas istotne jest też to, że mamy w umowie zapewniony pełny serwis tych składów” - wskazał Świrski.

Jak dodał, samorząd regionu inwestuje z przekonaniem, że są to dobrze wydane środki. „To jest dobry czas dla Kolei Śląskich, świetny dla zrównoważonego transportu w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w której już jutro, 1 marca, wystartuje pilotażowo wspólny bilet GZM, Kolei Śląskich i Polregio” - przypomniał marszałek, nawiązując do grudniowego porozumienia samorządów i przewoźników ws. nowej taryfy biletowej.

Koleje Śląskie należą do samorządu woj. śląskiego; na kilkunastu liniach w regionie przewożą obecnie ok. 20 mln pasażerów rocznie. Tabor przewoźnika liczy 62 pociągi, w tym dotąd cztery produkcji Newagu. Większość z nich kupiono przy wsparciu funduszy europejskich. W ub. roku woj. śląskie poprzez umowę in house z Kolejami Śląskimi dopłaciło do tego typu przewozów prawie 370 mln zł.

W marcu ub. roku samorząd województwa i Koleje Śląskie uruchomiły dwa postępowania na nowe pociągi dla samorządowego przewoźnika - większe pod kątem funduszy europejskich, mniejsze bez nich. Oba dotyczyły pociągów czteroczłonowych - ogółem 25 egzemplarzy w zamówieniu podstawowym. W prawie opcji zamówienia mogą zostać zwiększone łącznie do 35 pociągów.

23 sierpnia KŚ podpisały już z Newagiem umowę na zakup trzech pojazdów, z opcją nabycia dwóch dodatkowych, we własnym postępowaniu przewoźnika. Pod koniec sierpnia otwarto oferty w drugim przetargu na 22 jednostki plus opcjonalnie osiem. Postępowanie to realizowały KŚ dla woj. śląskiego na pojazdy kupowane dla tego przewoźnika przez samorząd województwa.