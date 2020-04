"Biała noc" w Biedronce. Wszystkie produkty mocno tanieją - wielka promocja w Biedronce już tej nocy

Biedronka w nocy z piątku 17.04 na sobotę 18.04 2020 r. obniża ceny produktów o wartość podatku VAT. - To idealna okazja do zaplanowania nocnych zakupów przed weekendem w rewelacyjnych cenach - kusi sieć Biedronka.

Biała noc w sklepach Biedronka

Białe noce występują nie tylko za kołem podbiegunowym, ale jak się okazuje czasem też w Polsce. Od północy w sobotę 18.04 do godziny 6:00 rano będzie można doświadczyć tego zjawiska w sklepach sieci Biedronka. O ile wyprawa do Svalbard w Norwegii to w dzisiejszych czasach duże wyzwanie, o tyle najbliższa Biedronka jest zawsze obok.