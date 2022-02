Akcja honorowego krwiodawstwa przed siedzibą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Honorowo oddadzą krew nie tylko mundurowi

Oddadzą krew nie tylko służby mundurowe

W wydarzeniu po raz kolejny wezmą udział mundurowi i pracownicy cywilni Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, ale oddać krew może też każdy, kto tylko zechce przyłączyć się do grona krwiodawców. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, którzy odwiedzają w tym czasie katowicką komendę wojewódzką. Ponadto, zachęcają do uczestnictwa w akcji przedstawicieli innych służb, dzięki czemu wydarzenie mogłoby przyczynić się do zbiórki krwi na szerszą skalę, a przez to – do uratowania ludzkiego życia. Ambulans oczekiwać będzie na krwiodawców na parkingu przed wejściem głównym do budynku policji, przy ul. Lompy 19.