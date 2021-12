Zwykły dzień w Katowicach... 20 lat temu. Takiego miasta już nie ma. Zobacz te ZDJĘCIA red.

Archiwalne fotografie Katowic zachwycają! Zobaczcie archiwalia z naszego miasta, z początku XXI wieku, z lat 2000-2004, tuż przed tym, jak Polska weszła do UE. Rynek, Supersam, Chorzowska, dworzec, kopalnie... . Ludzie spacerują ulicami, robią zakupy, spieszą się do pracy. Poszukajcie, może znajdzie się ktoś z waszej rodziny: dziadkowie, rodzice.... Zapraszamy do naszej galerii zdjęć!