A oto i słynna nigdy niedokończona estakada. Tak wyglądała 15 lat temu. To na niej, pod zegarem, było miejsce spotkań nie tylko tych, którzy wybierali się w podróż. Pod estakadą, która prowadziła do ulicy 3 Maja i wylotu Stawowej, były przystanki autobusów komunikacji miejskiej czy busików np. do Olkusza, Jaworzna, Krakowa. Dziś w tym miejscu stoi Galeria Katowicka.

Arc. DZ