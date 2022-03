Zwierzęta ze schroniska w Śląskiem - te piękne psy i koty czekają na adopcję!

MUCHA 528/19 Muszka to około 4-letnia sunia, która w schronisku spędziła już 2 lata, czyli połowę swojego życia. Do schroniska trafiła wraz ze szczeniakami. Została znaleziona w lesie, gdzie dzielnie walczyła o przetrwanie. Mimo to jest pozytywnie zakręcona na punkcie ludzi i z uśmiechem na pyszczku, każdego dnia walczy ze schroniskową rzeczywistością. Do ludzi nastawiona pozytywnie, kocha swoich opiekunów, chętnie pokazuje brzuszek do głaskania. Niestety nie przepada za innymi psami, choć w tej kwestii zrobiła spore postępy podczas pobytu w schronisku. Obecnie jest w stanie iść na spacer z innym psem, ale o wspólnym bieganiu na jednym wybiegu nie ma mowy. Muszka ma także bardzo silny instynkt łowiecki, dlatego szuka domu bez innych zwierząt. Mucha to bardzo inteligentny pies, szybko się uczy. Zna podstawowe komendy, czasem ma jednak problem z koncentracją. Muszka potrzebuje konsekwentnego opiekuna, który będzie miał czas i chęci do dalszej pracy z nią, ponieważ drzemie w niej spory potencjał. Przed adopcją koniecznych kilka spacerów zapoznawczych. Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Schronisko Katowice