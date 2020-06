Znów rozlewisko w Dolinie Trzech Stawów. Woda zalewa parking i łąkę koncertową. To przez szkody górnicze. Będzie nowe odwodnienie

Będzie nowe odwodnienie łąki koncertowej. Deszczówka trafi do okolicznych stawów

- ZZM będzie w najbliższym czasie realizować nowe odwodnienie w tym rejonie. Co warto podkreślić, będzie to działanie polegające na przekierowaniu wody opadowej do istniejących stawów, tak by pozostała w ekosystemie - zapowiada Ewa Lipka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Katowicach.

- Dzięki temu unikniemy zalewania parkingów, a także pozwoli to uniknąć podtopień na samej łące, która po gwałtownych lub dużych deszczach niestety stawała się bagnem, co wyłączało ją z użytkowania, a w trakcie koncertów w deszczowe dni nie rzadko skutkowało koniecznością rewitalizacji trawnika – dodaje urzędniczka.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy woda zalewa Dolinę Trzech Stawów w Katowicach. Największe było rozlewisko, które latem 2018 roku po intensywnych deszczach pojawiło się na sporym fragmencie rolkostrady. Woda zalała wówczas także chodniki i okoliczną łąkę.