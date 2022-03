Zmarł prodziekan katowickiej Szkoły Filmowej Ernest Wilde. Wykształcił wiele pokoleń. To wielka strata dla nas wszystkich

W poniedziałek, 7 marca, Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach poinformowała o śmierci prodziekana tej szkoły, Ernesta Wilde.

Prodziekan był związany z wydziałem od ponad 40 lat. Z wykształcenia był filologiem, ukończył studia filologiczne na Uniwersytecie Śląskim w 1978 roku. Z wyboru: filmoznawcą, od 1979 roku pracował jako wykładowca w Wydziale Radia i Telewizji, gdzie pełnił funkcję prodziekana.

Z powołania był namiętnym czytelnikiem, miłośnikiem muzyki klasycznej i Szekspira, interesował się psychoanalizą (Freud i Lacan), hebrajskimi i helleńskimi źródłami kultury zachodniej, włoskim renesansem i historią matematyki. Znał język francuski i angielski, czytał również po włosku i hiszpańsku.

- Był powszechnie lubiany, szczególnie leżało mu na sercu dobro studentów. Prowadzone przez niego zajęcia należały do najwyżej ocenianych. Zawsze pełen energii, błyskotliwie komentował otaczającą rzeczywistość. Był naszym przyjacielem i mentorem. Dla Szkoły Filmowej, jak i całego Uniwersytetu Śląskiego to nieoceniona strata - czytamy we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego.