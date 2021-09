Złote Maski wręczone! Spektakl Roku to „Zły” wg Leopolda Tyrmanda Teatru Polskiego w Bielsku-Białej

Złote Maski wręczone

Jak trudny był to rok dla twórców, nie trzeba przekonywać. Dla twórców i dla widzów, którzy niejednokrotnie musieli rezygnować z zakupionych biletów, bo kolejna fala pandemii zamykała drzwi teatrów. Podziwu godna jest jednak determinacja artystów, którzy nie poddając się, przygotowywali spektakle „na lepsze czasy”. W efekcie, repertuar scen naszego regionu wcale nie był tak ubogi, jak mogłoby się wydawać. Jury, pod kierownictwem Tomasza Kordona, miało trudny wybór.

„Zły” okazał się… najlepszy

Triumfatorem tej edycji konkursu okazał się „Zły” wg Leopolda Tyrmanda, w reżyserii i opracowaniu muzycznym Piotra Ratajczaka, a zrealizowany w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Przedstawienie wybrane zostało Spektaklem Roku, choć nie tylko. Można powiedzieć, że rozbiło pulę nagród, bo także Piotr Ratajczak otrzymał Złotą Maskę za reżyserię przedstawienia, a Marcin Chlanda - za scenografię i reżyserię świateł. Do grona laureatów dołączył Adam Myrczek za drugoplanowe (ale świetne!) role: Merynosa, Kudłatego, Przechodnia. Publiczności, która już widziała „Złego” na scenie Teatru Polskiego, liczba nagród nie zdziwi; podstawą jego sukcesu artystycznego jest wyjątkowa harmonia wszystkich elementów inscenizacji. To z nich powstaje obraz podskórnej - niekoniecznie chwalebnej, ale jakże barwnej i fascynującej - tkanki Miasta. Każdego Miasta, w każdym czasie, szczęśliwie dla przedstawienia, realizatorzy nie skupiają się bowiem za bardzo ani na kontekście politycznym książki Tyrmanda, ani na drobiazgowym dokumentowania jego epoki, choć też całkowicie od nich nie uciekają. W rezultacie fundują nam podróż w zakazane rewiry, w których groza miesza się czasem z zabawą, gangsterzy ustalają własne prawa, w piwnicach gra się jazz, polityka ponuro miesza się z interesami, a Zły rozdaje karty, bo to on tu rządzi!