Zjazd pod katowickie rondo zostanie przebudowany. Konieczne będzie zamknięcie zejścia od strony Koszutki

– Zaprojektowany zjazd zawęzi istniejące schody przejścia podziemnego. W pierwszej kolejności zostaną wykonane prace rozbiórkowe istniejących schodów, co pozwoli na wykonanie konstrukcji oporowej, w której zlokalizowane będą ciągi pieszy i rowerowy – tłumaczy Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta.

Dla mieszkańców przygotowano plakaty z rekomendowanymi trasami dojścia, które już w tym tygodniu pojawią się na klatkach schodowych okolicznych budynków. Na plakatach znajdują się najbliższe przejścia dla pieszych , to skrzyżowanie ulicy Chorzowskiej z ul. Sokolską lub przejście podziemne pod al. Korfantego na wysokości ul. Morcinka.

– Zdajemy sobie sprawę, że będzie to szczególnie uciążliwe dla mieszkańców Koszutki, dlatego akcję informacyjną w dzielnicy prowadzimy już dziś - przekonuje Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta.

Koszt inwestycji to 3,4 mln zł. Jej zakończenie planowane jest we wrześniu 2022 roku. Przebudowa zjazdu pod rondo od strony Koszutki to kolejna inwestycja w infrastrukturę rowerową w Katowicach.

– Zdecydowanie poprawi płynność przejazdu jednośladów przez katowickie Rondo. Wykonawca wykona ciąg pieszo-rowerowy łączący istniejącą drogę rowerową wzdłuż ul. Chorzowskiej z przejściem podziemnym pod Rondem im. gen. J. Ziętka – mówi Paweł Sucheta, zastępca naczelnika wydziału transportu i oficer rowerowy.

Długość zaprojektowanego ciągu będzie wynosić ok. 60 m, a szerokość zaprojektowanej drogi rowerowej to 2 m, natomiast ciągu pieszego 1,5 m.