Zimowe ferie dla nieco starszych w Tauron Lab, czyli warsztaty z obsługi stacji roboczej Polyend Tracker

– Muzyka i jej rozwój to niezwykłe zjawisko, które jest integralną częścią historii człowieka. Na naszych oczach muzyka zyskuje kolejny, niezwykle wyrafinowany instrument, który stara się wyrazić i opowiedzieć co kryje się w ludzkiej głowie i sercu. Cieszymy się, że TAURON jako mecenas jest częścią tego procesu – wyjaśnia Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy Grupy TAURON.

– Wierzymy, że sztuka dźwięku ma niezwykłą moc łączenia ludzi i inspiracji. Poprzez inicjatywy takie jak bezpłatne muzyczne warsztaty z profesjonalistami, dążymy do stworzenia przestrzeni, w której każdy może do nas przyjść i odkrywać swoją artystyczną duszę. Zachęcam do udziału w kolejnych wydarzeniach, bo dostarczają one nie tylko wiedzy technicznej, ale także stanowią okazję do nawiązania kontaktów z innymi miłośnikami muzyki – dodaje Jakub Mokrzysiak, prezes fundacji Soundscape.