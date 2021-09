Zbliża się Europejski Kongres Gospodarczy. Przed nami sto debat i trzy dni spotkań, m.in. na temat skutków pandemii i zielonej transformacji

Będzie mowa o odbudowie gospodarki, konsumentach po pandemii, cyfryzacji i automatyzacji, ryzyku, wynikającym z inwestycji związanych z Polskim ładem i zieloną transformacją, a także o transformacji oraz postrzeganiu Śląska i regionu.

- Rozwiązania, które będą wynikały z Polskiego Ładu, takie jak zmiany w progach podatkowych i kwocie wolnej od podatku, będą korzystne dla większości Polaków. Do tego dochodzą propozycje dla samorządów, zarówno wyrównujące, jak i proinwestycyjne, a także wiele nowych możliwości w ochronie zdrowia - mówił wojewoda Jarosław Wieczorek. - Liczymy na wsparcie środków centralnych i unijnych, chociażby ze strony Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, które mają szansę wpłynąć do województwa śląskiego. To kolejny lewar finansowy, który daje szansę przedsiębiorcom i instytucjom publicznym, które stworzą warunki do tego, by zmiany mogły się dokonać - dodawał Jarosław Wieczorek.