Zbiórka lekarzy z Katowic na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Pieniądze umożliwią zakup materiałów dla szpitala w Ivano-Frankowsku

Zbiórkę pieniędzy prowadzi Fundacja Elektrokardiologia Ochojec, działająca przy Klinice Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Oddziału Elektrokardiologii SPSK nr 7 w Katowicach-Ochojcu. Pracujący tu lekarze nawiązali kontakt z jednym z ukraińskich szpitali, który potrzebuje wsparcia.

- Jesteśmy w kontakcie z dyrekcją szpitala w Iwano-Frankiwsku i w porozumieniu z nią dokonywane będą zakupy najpotrzebniejszych materiałów. Będą to opaski, wenflony, wszystko to, co okaże się przydatne. Zbiórka wystartowało w sobotę rano i od razu wzbudziła ogromne zainteresowanie - mówi prof. dr hab. n. med. Krzysztof Gołba.