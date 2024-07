Zamknięto kąpielisko 3 Stawy w Katowicach! Powodem obecność bakterii Escherichia coli. Zakaz kąpieli obowiązuje do odwołania

Zamknięcie Kąpieliska 3 Stawy

- To jest zbiornik naturalny. Nie mamy żadnej możliwości, aby przyspieszyć proces eliminacji tej bakterii. To się musi odbyć w sposób naturalny. Na basenach mamy szereg różnych narzędzi opartych na chemii, które pozwalają je wyeliminować. W wypadku takich zbiorników jak 3 Stawy nie możemy w żaden sposób ingerować — tłumaczył Daniel Muc, dyrektor MOSiR w Katowicach.

Jedyne, co władze ośrodka mogą zrobić w takiej sytuacji, to badanie wody. Sama procedura trwa kilka dni. Już teraz wiadomo, że kąpielisko będzie zamknięte przez weekend. Najwcześniej będzie można skorzystać z niego w poniedziałek lub środę, ale o tym będzie informować MOSiR.

Czym jest bakteria Escherichia coli?

Pałeczka okrężnicy, bo tak też jest nazywana to bakteria, która wchodzi w skład fizjologicznej flory jelitowej ludzi i zwierząt. O ile pałeczka okrężnicy w jelicie jest nam potrzebna, to gdy dostanie się do innych tkanek, może spowodować poważne szkody w organizmie. Może wywołać choroby i infekcje, najczęściej układu pokarmowego. Objawia się biegunką i podwyższoną temperaturą. Mogą utrzymać się nawet do 10 dni.