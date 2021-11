Zamknięte przejście dla pieszych pod rondem im. gen. J. Ziętka w Katowicach. Do kiedy potrwają prace?

Przejście pod rondem im. gen. J. Ziętka w Katowicach zostało zamknięte

- Dzisiaj ruszyły prace wymagające zamknięcia przejścia. Zostaną one zakończone we wrześniu 2022 roku. - wyjaśnia Ewa Lipka.

Wszystko dopięte na (prawie) ostatni guzik

Jaki będzie zakres prac?

W pierwszej kolejności zostaną wykonane prace rozbiórkowe istniejących schodów. Ma to pozwolić na wykonanie konstrukcji oporowej, w której zlokalizowane będą ciągi pieszy i rowerowy. Koszt inwestycji to 3,4 mln zł. Jej zakończenie planowane jest we wrześniu 2022 roku. Przebudowa zjazdu pod rondo od strony Koszutki to kolejna inwestycja w infrastrukturę rowerową w Katowicach.