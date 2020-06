Zamiast przebywać w kwarantannie, pijany leżał na ławce w centrum Katowic

Zamiast przebywać w kwarantannie, leżał pijany na ławce w centrum Katowic

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Mężczyzna leżał na ławce przy ulicy Młyńskiej w Katowicach. To ścisłe centrum miasta, w sąsiedztwie jest katowicki rynek i Urząd Miasta. Zwrócili na niego uwagę policjanci, którzy podejrzewali, że mógł zwyczajnie zasłabnąć. Okazało się, że był pijany. W trakcie interwencji policjanci stwierdzili też, że powinien przebywać na kwarantannie, na którą został skierowany po powrocie z zagranicy, i to nie w Katowicach a w Bielsku – Białej.

- Ze względu na zagrożenie zdrowia, a nawet życia mężczyzny policjanci podjęli decyzję o umieszczeniu go zgodnie z procedurami w policyjnym areszcie, gdzie trzeźwiał. Wsparcia policjantom katowickiego oddziału prewencji udzielili funkcjonariusze straży miejskiej, którzy zajęli się jego transportem – informuje katowicka policja.

Gdy mężczyzna wytrzeźwiał został skierowany do ośrodka, w którym powinien odbyć kwarantannę. Dodatkowo o sprawie powiadomiono służby sanitarne. Za złamanie obowiązku izolacji mężczyźnie grozi kara sięgająca nawet 30 tys. zł.