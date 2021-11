Zakończył się sezon rowerowy w Katowic. Ponad 130 tys. wypożyczeń i prawie 10 tys. nowych użytkowników

Rower miejski w Katowicach

Rower miejski w Katowicach zadebiutował w 2015 roku. Na początku mieszkańcy mieli do dyspozycji trzy stacje. W tym roku było już 107 wypożyczalni z ponad 860 rowerami. Podczas tego sezonu do systemu dołączyło prawie 10 tysięcy nowych użytkowników i jest ich łącznie ponad 82 tysiące. W sumie w Katowicach od 1 kwietnia do 1 listopada z roweru miejskiego skorzystano ponad 130 tysięcy razy.