Za nami pierwsza rezydencja artystyczna w Laboratorium Nowych Mediów Tauron Lab

FULCRUM, czyli fascynujący świat dźwięku i przestrzeni

Ponad 100 osób zawitało w czwartek 5 października do Laboratorium Nowych Mediów – Tauron Lab, które mieści się na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, by wziąć udział w pierwszym pokazie podsumowującym rezydencję. Na scenie wystąpił Paweł Kulczyńskiego, a uczestnicy mogli poznać FULCRUM, czyli wielokanałową kompozycję ambisoniczną modulowaną parametrycznie. Treść FULCRUM konfrontuje widza z kwestią ekologicznych strat, wynikłych z kryzysu klimatycznego, zakłóceń środowiskowych i społecznych, a także wyniszczających skutków wojen. Artysta zachęca do przeżywania żałoby i poszukiwania nowych strategii adaptacyjnych. To nie tylko eksploracja granic dźwięku przestrzennego, lecz także artystyczne i krytyczne spojrzenie na wyzwania ekologiczne.

To zaproszenie do doświadczania dźwięku jako narzędzia refleksji, umożliwiającego zrozumienie i akceptację obecnej sytuacji oraz poszukiwanie nowych dróg adaptacji w obliczu współczesnych kryzysów środowiskowych. Jednym z ciekawszych aspektów tej artystycznej kompozycji audiowizualnej jest jej elastyczność - może być dostosowana do różnych konfiguracji głośnikowych, co pozwala na dostarczanie przestrzennych kompozycji elektronicznych szerokiej publiczności. Potwierdza to, że Laboratorium Nowych Mediów - Tauron Lab z powodzeniem realizuje swoją misję eksplorowania nowych granic w sztuce dźwiękowej i tworzeniu przestrzeni dla artystów do kreatywnego rozwoju. To miejsce, które inspiruje i prowokuje do myślenia o dźwięku i przestrzeni w zupełnie nowy sposób.