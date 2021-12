Za nami Barbórka w Zielonym Bazarze. Teraz czas na pyszne ochabskie karpie

Zielony Bazar to pierwszy w Polsce wielkopowierzchniowy market owocowo-warzywny. Został on otwarty w październiku na osiedlu Witosa w Katowicach, a dokładnie przy ulicy Kolońskiej 1. W Barbórkę w Zielonym Bazarze zebrały się tłumy, a to wszystko za sprawą gotowania na żywo z finalistką MasterChefa, Jolantą Kleser.

Wybitna kucharka przygotowała dla uczestników trzy różne potrawy, tzw. super bowls z sezonowymi warzywami i owocami. Były to zbilansowane dania, idealne do zabrania ze sobą do pracy bądź szkoły. Charakteryzował je, przede wszystkim, odpowiedni stosunek białka i tłuszczy do węglowodanów. Wszystko w oparciu o świeże produkty z Zielonego Bazaru.

- Mamy świeże warzywa i owoce prosto od rolników. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia Zielonego Bazaru. Znajdziecie tu państwo, między innymi, najlepsze ziemniaki na Śląsku. Większość produktów stąd jest z naszego gospodarstwa, reszta pochodzi od zaprzyjaźnionych, sprawdzonych rolników. Największą uwagę przykładamy do jakości i świeżości towaru – mówi Wojciech Jazgar.