Z węzła DK86 na katowickim Giszowcu zniknęły żółte znaki drogowe. Kierowcy skarżą się, że zrobiło się niebezpiecznie. Jaki jest powód?

Znajdujące się do tej pory na węźle komunikacyjnym w katowickim Giszowcu żółte poziome znaki drogowe zostały usunięte. Na ich miejscu nie powstały jednak nowe, białe. O konieczności ustąpienia pierwszeństwa wjeżdżającym na ulicę Pszczyńską informuje pojedynczy znak pionowy. Kierowcy zmuszeni są do włączenia się do ruchu bez pasa rozbiegowego, co było już przyczyną kilku niebezpiecznych sytuacji, z których żadna nie zakończyła się na szczęście kolizją.

Na stan oznakowania drogi narzekają kierowcy, na co dzień poruszający się węzłem komunikacyjnym na DK86.

- W tym miejscu wymusił dziś na mnie kierowca w Dodge'u Ram… Gościu się w ogóle ani nie spojrzał, ani migacza, ani nic, po prostu sobie wjechał – pisze jeden z internautów.