Z Katowic do Gdańska już za 24 zł! Duża promocja w PKP Intercity - milion tanich biletów! Gdzie jeszcze dojedziesz za... grosze? PAP

PROMOCJA! PKP Intercity wprowadziło do sprzedaży milion tanich biletów. Promocja obowiązuje do końca listopada tego roku; w jej ramach za przejazd z Warszawy do Krakowa obowiązująca cena za bilet to 19 zł - poinformował we wtorek prezes PKP Intercity Marek Chraniuk.