Wzrost płacy minimalnej w 2024. Tyle wyniesie najniższa pensja od stycznia w Polsce - będą dwie podwyżki! PAP/red.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2024 r. Zaproponowano, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 4242 zł brutto, a od lipca wzrosła do 4300 zł brutto.