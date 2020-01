Wystawa Muzeum Śląskiego „Zajawka. Śląski hip-hop 1993 – 2003" została wybrana Wydarzeniem Kulturalnym 2019 roku. ZDJĘCIA

Niezwykła instalacja w Galerii jednego dzieła w Muzeum Śląskim ZDJĘCIA Wykonano ją z ok. 375 km nici.

Niezwykła wystawa w Galerii jednego dzieła w Muzeum Śląskim jest już na półmetku. Będzie ją można oglądać do kwietnia tego roku. To instalacja „Counting Memories” Chiharu Shiota. Do jej stworzenia zużyto około 375 km nici.