Wystawa fotografii Elżbiety Dzikowskiej przeniesiona. Wcześniej można ją było oglądać na dworcu PKP, teraz stanęła w Galerii Katowickiej Tomasz Breguła

Wielkoformatową wystawę fotografii „Różne oblicza piękna. Co robią kobiety, żeby się podobać?”, można było podziwiać na dworcu PKP od początku marca. Ich autorką jest Elżbieta Dzikowska, ceniona podróżniczka, znana m.in. z legendarnego programu "Pieprz i Wanilia". Niedawno wystawa została przeniesiona do Galerii Katowickiej, gdzie pozostanie aż do 27 marca.