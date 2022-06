Wyścig Solidarności i Olimpijczyków w Katowicach. Zobacz, jakie utrudnienia w ruchu będą 29 czerwca

Wyścig Solidarności i Olimpijczyków - utrudnienia w ruchu w Katowicach 29 czerwca

33. Międzynarodowy Wyścig Solidarności i Olimpijczyków rozpocznie się 29 czerwca na Śląsku. Wystąpi w nim 160 kolarzy z 27 ekip reprezentujących barwy 14 krajów. Start pierwszego etapu zaplanowano w Żorach, a metę w Katowicach. Zobaczcie, którędy pojedzie w środę przed południem barwny peleton.

Kolarze wystartują w Żorach o godzinie 10.30 wyruszając na 4,5 kilometrową pętlę od startu honorowego do ostrego. Z Żor pojadą przez Rudziczkę, Suszec, Orzesze, Kobiór, Gostyń, Tychy, Bieruń do Lędzin, gdzie zaplanowano pierwszy lotni finisz lotny Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Potem przez Mysłowice Ławki dotrą do Katowic.

Organizacja wyścigu wymaga czasowych wyłączeń w ruchu drogowym. Zobaczcie jakie utrudnienia czekają kierowców w Katowicach 29 czerwca.

- Utrudnienia będą występowały głównie w okolicy ulicy Kościuszki i Doliny Trzech Stawów czyli na pętli wyścigu i mecie. Pamiętajmy, by stosować się do zaleceń policji oraz służb porządkowych i zwracać uwagę na oznakowania - powiedział komisarz Tomasz Bratek, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.