Wypadek w Katowicach. Samochód spłonął, a kierowca uciekł z miejsca wypadku. Co dokładnie się wydarzyło na Bagiennej? Mateusz Czajka

W Katowicach doszło do groźnego wypadku. Czynności policji dalej trwają. Kierowca opla uderzył w inny samochód osobowy. Doszło do zapłonu. To jednak nie wszystko.