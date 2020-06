Wypadek w Katowicach na DK86. Kobieta trafiła do szpitala. Fiat panda zderzył się z ciężarówką MAN

Korek na trasie Andrzej Szkocki/Polska Press

Wypadek na DK86. Kierowca fiata najechał na tył samochodu ciężarowego. Do zdarzenia doszło na ulicy Murckowskiej (DK86) na wysokości Uniwersytetu Ekonomicznego. Kobieta, która prowadziła fiata trafiła do szpitala. To ona była sprawcą kolizji.