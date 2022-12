Wypadek przy ulicy Lwowskiej w Katowicach. 2 osoby poszkodowane zabrane do szpitala

Wypadek na ulicy Lwowskiej

Do wypadku doszło około godziny 19:30 przy ulicy Lwowskiej w Katowicach. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że najprawdopodobniej doszło do zderzenia się dwóch samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia zostały poszkodowane dwie osoby, w tym dziecko, które zostały przewiezione do najbliższego szpitala przez zespół ratownictwa medycznego.

Na miejscu pracują strażacy z komendy miejskiej PSP oraz strażacy-ochotnicy z OSP Dąbrówka Mała, którzy w pierwszej kolejności zabezpieczyli miejsce wypadku. Do około godziny 22:30 możliwe utrudnienia na ulicy Lwowskiej. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w tym rejonie.