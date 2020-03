Wynajem busów - od czego zacząć?

Znalezienie busa na wynajem na Śląsku nie jest zbyt trudnym zadaniem. Przynajmniej tak się może wydawać po szybkim przejrzeniu ofert w Internecie. Niezależnie od tego czy szukasz wynajmu busa w Katowicach, Dąbrowie Górniczej czy Rudzie Śląskiej, szybko znajdziesz różne propozycje. Niestety, nie wszystkie warto brać pod uwagę. Bo choć wypożyczenie auta do przewozu osób busa może wydawać się względnie prostym zadaniem, to łatwo tu o wpadkę.

Dobra rada - wynajmuj z kierowcą

Skoro i tak płacisz za wynajem pojazdu, to warto poszukać oferty, w ramach której prowadzeniem busa zajmie się doświadczony kierowca. I nie chodzi tu tylko o wygodę - jest to po prostu tańsze niż delegowanie kolejnej osoby do tego, by zasiadła za kierownicą.

Ponadto, decydując się na wynajem busa z kierowcą nie musisz martwić się o ewentualne uszkodzenia. Biorąc pod uwagę ruch na drogach w województwie śląskim czy też samej aglomeracji, o stłuczkę czy zarysowanie nietrudno.

A jeżeli wypożyczysz busa z kierowcą, to nie musisz już martwić się takimi sytuacjami. Przede wszystkim dlatego, że osoba za kierownicą takim autem jeździ na codzień, co praktycznie eliminuje takie ryzyko. A nawet jeżeli się to zdarzy, to Ty jako wynajmujący nie musisz się obawiać o żadne konsekwencje finansowe.

Wynajem busów na Śląsku – gdzie?

Jeżeli poszukujesz pojazdu do przewozu osób na wynajem, warto przede wszystkim zwrócić się do firm przewozowych. Wybierając ofertę takiej firmy masz pewność, że pojazd będzie w dobrym stanie technicznym. Pamiętaj, że firmy dla których transport osób jest głównym źródłem dochodu po prostu muszą utrzymywać pojazdy w dobrej kondycji. Jakiekolwiek bowiem awarie to przestój auta w warsztacie, a co za tym idzie, straty dla firmowego budżetu.

Jakie to ma dla Ciebie znaczenie, skoro pojazd i tak wynajmujesz na krótszy okres? Cóż, pamiętaj o tym, że do awarii auta może dojść w najmniej spodziewanym momencie. Wyobraź sobie, że chcesz wynająć busa na wesele. Wszystko jest dobrze, dopóki auto nie odmówi posłuszeństwa w chwili, gdy trzeba zawieźć gości z kościoła do lokalu. Stres, nerwy i stracone pieniądze! A wynajmując pojazd od firmy oferującej usługi przewozowe nie musisz się obawiać o jego stan techniczny.

Wynajem busa na wesele

A skoro już o weselach mówimy, to warto też zastanowić się nad innymi, niekoniecznie technicznymi aspektami. Pomyśl, jakie wrażenie chcesz wywołać na swoich gościach. Tu znaczenie ma nie tylko ubiór państwa młodych czy wystrój sali. Warto też pomyśleć o tym, w jaki sposób przewieziesz gości.

I chyba znacznie lepsze wrażenie zrobią eleganckie nowoczesne busy, które prowadzą doświadczeni kierowcy, niż przypadkowo wybrane pojazdy, prawda? Poszukując sposobu na przewóz Twoich weselnych gości zgłoś się do firm, które oferują takie usługi przewozowe.

Firma INTRANS - busy na każdą okazję

Jedną z firm oferujących wynajem busów na Śląsku jest INTRANS . To uznany przewoźnik z wieloletnim doświadczeniem w branży. Przedsiębiorstwo oferuje profesjonalne usługi przewozowe, przy użyciu nowoczesnej floty busów marki Mercedes-Benz.

Pojazdy, które oferuje INTRANS to nowe modele tej marki - mają najwyżej kilka lat. Wyposażone są we wszelkie udogodnienia, więc zapewnią doskonałą wygodę podróży każdemu z pasażerów. Wszystkie z aut z tej floty mają klimatyzację, a także komfortowe fotele z podłokietnikami i funkcją rozkładania. Dzięki czemu możesz liczyć, że nawet najdalsza podróż będzie dla Twoich pasażerów przyjemnością.

Firma zapewnia wynajem busów wraz z kierowcą. Doświadczeni kierowcy pracujący dla INTRANS dowiozą Twoich pasażerów szybko i bezpiecznie na miejsce. Niezależnie od tego czy poszukujesz busa w Katowicach do przewiezienie pracowników lub chcesz wynająć pojazd do przewozu