Wyłączenia prądu na Śląsku od 24 do 29 czerwca. W Bytomiu, Katowicach, Chorzowie, Zabrzu... Wykaz wszystkich miast i powiatów!

Tauron Dystrybucja podaje na pięć dni do przodu planowane odcięcia prądu – zazwyczaj dotyczy to planowanych remontów. W naszej galerii zamieściliśmy wszystkie planowane wyłączenia w naszym województwie od 24 do 29 czerwca. Sporo czasowych wyłączeń będzie m.in. w centralnej części regionu.