Wyjątkowa, miesięczna rezydencja artystyczna Resiny w Tauron Lab za nami! Rozmowa z artystką

Po koncercie zapytaliśmy artystkę jakie inspiracje przyświecają jej twórczości, jak przygotowywała się do koncertu w Laboratorium Nowych Mediów – Tauron Lab, oraz jakie emocje towarzyszyły jej podczas tego wyjątkowego występu. Rozmawiamy także o tym, jak artystka postrzega współpracę między muzyką a technologią oraz jakie wyzwania stawia przed sobą w kontekście eksperymentów z dźwiękiem. Zapraszamy do odkrycia niezwykłego świata Resiny i jej muzycznego doświadczenia na scenie Laboratorium Nowych Mediów - Tauron Lab. Rozmowę przeprowadził Jakub Mokrzysiak – prezes fundacji Soundscape.

Resina to artystka, której muzyka stanowi fascynujące połączenie klasycznych instrumentów smyczkowych z nowoczesnymi brzmieniami elektronicznymi. To artystka, która od lat zachwyca swoją oryginalnością i kreatywnością, a jej koncerty to prawdziwe wizualno-akustyczne doznania.

KR: Lab jest miejscem, które dopiero co powstało i będzie się jeszcze rozwijać. Starałam się maksymalnie skorzystać z możliwości, które w tym momencie oferuje - jednak różne z tych możliwości wymagają różnego rodzaju zaangażowania i ilości czasu. Myślę, że najprostsza - bo najbardziej intuicyjna - była dla mnie praca w systemie 3D. Tonarium wymaga zdecydowanie więcej uwagi i czasu, ale dzięki pomocy jego twórców i z niego udało nam się skorzystać. Jest mi niezwykle miło, że to właśnie mój instrument jako pierwszy został poddany „obróbce” dźwiękowej Tonarium.

Karolina Rec: Przede wszystkim cieszę się, że doświadczyłam, spróbowałam i nauczyłam się całkowicie nowych rzeczy. Koncert jest oczywiście formą zwieńczenia, gratyfikacji dla publiczności i dla artysty, ale to poczucie zderzenia z nową dla mnie technologią, próba jej choćby podstawowego okiełznania i „przeciągnięcia" na swoją stronę jest chyba najistotniejsza. Momenty, w których uczyłam się i obserwowałam jak wcześniej niedostępne dla mnie możliwości zaczynają realnie wspierać, podbudowywać moje twórcze założenia to chyba sedno realizacji rezydencji.

JM: Widzieliśmy, że cała przestrzeń została wykorzystana w sposób niezwykły, zarówno dźwiękowo, jak i wizualnie. Jakie to miało znaczenie dla twojego występu?

KR: Chociaż teoretycznie muzyka powinna móc obronić się sama, to czysto utopijne założenie. W związku z tym staram się zawsze mieć wpływ na to jak wygląda jej otoczenie, żeby w miarę możliwości pogłębiało immersyjność odbioru. W tym wypadku z zespołem Labu bardzo szybko ustaliliśmy kilka podstawowych założeń, które genialnie rozwinęli i zrealizowali na żywo. To ogromny komfort móc szybko i intuicyjnie porozumieć się i mieć pewność dotyczącą tego, że warstwa wizualna będzie współbudowała intensywność odbioru. Bardzo bliskie jest mi też założenie braku tzw. sceny, braku wydzielania oddzielnych stref: dla artysty i publiczności - myślę, że dla każdej ze stron buduje to zupełnie inny poziom współbycia i doświadczania.