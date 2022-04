Wycieczki rowerowe do 9 km od Katowic. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 23 - 24 kwietnia?

Wycieczka do Orzesza miała charakter czysto rodzinny, ale każdy może ją zmodyfikować i pojechać dla własnych celów :) Wycieczka w dużej mierze po lasach lub lokalnych osiedlach, kilka razy pod górę, ale bez specjalnych problemów. Jedyna przeszkoda na dzisiejszej trasie, to ogrodzone elektrycznym pastuchem pastwisko z krowami. Wszystko zaznaczone w waypointach. W tamtym rejonie radzę zmodyfikować trasę, my przeskakiwaliśmy przez rzekę, ale nie każdy będzie się chciał w to bawić :)) Cała reszta do przejechania, chociaż dzisiejszy "w mordę wind" dokuczał :)) Nawiguj

Dziś lightowo, Trójstyk czyli inaczej Trójkąt Trzech Cesarzy. Miejsce gdzie na ponad 100 lat Polska zniknęła z map świata. Miejsce gdzie podczas rozbiorów polski stykały się trzy państwa które się do tego przyczyniły.

Jako ciekawostka: Obecnie pomnik ma inną wymowę niż przed 2007. Wcześniej informował jaki region do kogo należał na przestrzeni dziejów. Jakie państwa zagrażały i zajmowały ten teren. Przypominał jak burzliwe są dzieje tej części europy.

Dziś tylko enigmatyczny tekst o dawnym podziale europy.

Moim zdaniem fałszuje to historię tych ziem i przodków na niej żyjących. W dodanych zdjęciach dwie różne wersje pomnika na trójstyku, Która Waszym zdaniem prawdziwsza?

Sama trasa od Giszowca, aż do Elektrowni Jaworzno to asfalt, potem do ul. Orląt Lwowskich w Mysłowicach, piękna widokowo ścieżka z dala od cywilizacji, dalej już różnie, trochę asfaltu trochę szutrów. Same tereny Stawów Hubertus godne polecenia jako miejsce odpoczynku,

Oczywiście nie zabrakło pysznego jedzenia na 3 stawach i deseru na Nikiszu.

