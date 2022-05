Wycieczki rowerowe do 9 km od Katowic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 7 - 8 maja?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Katowic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 9 km od Katowic, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 07 maja w Katowicach ma być 20°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 08 maja w Katowicach ma być 20°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 50%.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 35,43 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podjazdów: 267 m

Suma zjazdów: 266 m

JacekG155 poleca trasę rowerzystom z Katowic

Katowice - Żabie Doły - Siemianowice - Czeladź

Zrekultywowane tereny między Chorzowem, Bytomiem i Siemianowicami po dawnych wyrobiskach i zapadliskach, które stały się ostoją wielu gatunków ptaków i terenem rekreacyjnym oraz otrzymały status Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego. Z Katowic zaledwie 12 km. Po drodze można wstąpić do Parku Śląskiego oraz obejrzeć panoramę z Szybu Prezydent i kościółek drewniany św. Wawrzyńca w Chorzowie. Do Siemianowic można dojechać nasypem dawnej kolejki wąskotorowej. Tu można obejrzeć:

• Park Tradycji Górniczo-Hutniczej z wieżą wyciągową szybu „Krystyn” kopalni „Michał”,

• ruiny Pałacu Donnersmarcków. Wzniesiony w XVII wieku przez Mieroszewskich. W XVIII wieku przeszedł na rzecz rodu Henckel von Donnersmarck i został rozbudowany w stylu klasycystycznym. Obiekt przetrwał II wojnę światową bez uszkodzeń i stopniowo niszczał, aż do dzisiaj.

• pola golfowe,

• cmentarz żołnierzy niemieckich poległych w regionie południowej Polski w czasie II wojny światowej (powstał w 1998 r.).

Z Siemianowic możemy wrócić do Katowic lub przedłużyć trasę odwiedzając Czeladź - jedno z najstarszych miast Zagłębia. Tu możemy obejrzeć neoromański kościół p.w. św. Stanisława, rynek z kilkoma starymi budynkami, oraz zabytki postindustrialne po dawnej kopalni Saturn - częściowo zrewitalizowane, częściowo nadal niszczejące. W budynku dawnej kopalnianej elektrowni znajduje się Galeria Sztuki "Elektrownia".

Na koniec możemy wjechać - już w Katowicach - na hałdę zwaną "Alpy", skąd rozciąga się dookolny widok.

