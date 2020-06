Wybory prezydenckie 2020 rozpoczęte. Lokale będą czynne do godz. 21. Oto zasady głosowania i bezpieczeństwa

Przypomnijmy, że głos można oddać do godz. 21. Wtedy zakończy się pierwsza tura wyborów i rozpocznie się liczenie głosów. Do tej godziny obowiązuje również cisza wyborcza , która może zostać przedłużona, jeśli głosowanie w jakimś z lokalów również się wydłuży.

Członkowie komisji zostaną wyposażeni w środki ochrony osobistej, a pomiędzy stanowiskami powinna zostać zachowana odległość półtora metra. Wprowadzona zostanie też dezynfekcja klamek, uchwytów, miejsc do głosowania czy urn.

Jak oddać ważny głos? Znak "x" stawiamy na karcie do głosowania tylko jeden raz

Aby pobrać kartę do głosowania musimy się konieczne wylegitymować ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem - dowodem osobistym, prawem jazdy etc.

Kiedy otrzymamy już kartę, co należy potwierdzić własnoręcznym podpisem, musimy udać się w miejsce wyznaczone do głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała ostatecznie jedenastu kandydatów na stanowisko prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Głos ważny to taki, gdzie na karcie do głosowania wyborca postawił znak "x" tylko i wyłącznie przy nazwisku jednego kandydata.

Instrukcja głosowania przygotowana przez PKW: