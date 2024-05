Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Lokale wyborcze w Katowicach. Gdzie głosować?

Wybory do Europarlamentu 2024 w Polsce już niedługo. W lokalach wyborczych w całym kraju będziemy mogli zagłosować. Chcesz dowiedzieć się, gdzie możesz zagłosować? Przedstawiamy listę lokali wyborczych w Katowicach,spis lokali wyborczych w Katowicach, gdzie możesz oddać swój głos.w których możesz oddać swój głos. Upewnij się, w których z nichPrzeczytaj, w którym z nich możesz zagłosować. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jaki jest podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Lokale wyborcze w Katowicach - lista

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Katowicach. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Biurowiec

adres: Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice

numer komisji: 77 Astrów

Bratków

ks. Józefa Czempiela

Biskupa Czesława Domina

Fiołków

Tadeusza Kościuszki od nr 60 do nr 86 parzyste

Narcyzów

Różana

Marcina Szeligiewicza

Wita Stwosza od nr 28 do końca parzyste

od nr 19 do końca nieparzyste

Dom Katechetyczny

adres: Tadeusza Boya Żeleńskiego 34, 40-750 Katowice

numer komisji: 27 ul.: Armii Krajowej od nr 152 do nr 364 parzyste

od nr 191 do nr 365 nieparzyste

Berberysów

Bukszpanowa

Dereni

Głogowa

Jaskrów

Jemiołowa

Leszczynowa

Matki Teresy z Kalkuty

Orzechowa

Pierwiosnków

Karola Stabika od nr 1 do nr 53 nieparzyste

od nr 2 do nr 64C parzyste

Stefana Suberlaka

Szarych Szeregów od nr 1 do nr 43A

Żurawinowa

Dom Katechetyczny

adres: Tadeusza Boya Żeleńskiego 34, 40-750 Katowice

numer komisji: 28 ul.: Ferdynanda Adamczyka

Agrestowa

Bazyliowa

Tadeusza Boya Żeleńskiego od nr 1 do nr 71

Czeremchowa

Tytusa Czyżewskiego

Dziewanny

Hiacyntów

Kalinowa

Lniana

Migdałowców

Józefa Pankiewicza

Pelargonii

Pijarska

Porzeczkowa

Przebiśniegów

Rozmarynu

Sasanek

Tadeusza Sendzimira

Sezamkowa

Smugowa

Józefa Solika

Sołtysia od nr 95 do końca

Szałwiowa

Księdza Emila Szramka

Truskawkowa

Warsztatowa

Henryka Wieniawskiego

Winorośli

Zachodnia

Zawilców

Żarnowcowa

Dom Katechetyczny

adres: Tadeusza Boya Żeleńskiego 34, 40-750 Katowice

numer komisji: 29 ul.: Olgi Boznańskiej

Czarnuszki

Jana Fojcika

Aleksandra Gierymskiego

Zdzisława Hierowskiego

Jałowcowa

Jana Nikodema Jaronia

Wandy Jordan-Łowińskiej

Michała Kałuży

Ludwika Klakusa

Bolesława Krupińskiego

Łopianowa

Maków

Ludwika Musioła

Wincentego Ogrodzińskiego

Władysława Skoczylasa

Bolesława Surówki

Szarych Szeregów od nr 44 do końca

Tymiankowa

Rafała Urbana

Jana Wantuły

Wieżowa

Stanisława Ignacego Witkiewicza

Franciszka Zabłockiego

II Liceum Ogólnokształcące

adres: Bartosza Głowackiego 6, 40-052 Katowice

numer komisji: 71 ul.: Andrzeja

Plac Andrzeja

Stefana Batorego

Marii Konopnickiej

Mikołaja Kopernika nr nieparzyste

ks. Augustyna Kordeckiego

Tadeusza Kościuszki od nr 1 do nr 19 nieparzyste

Krzywa

Mikołowska od nr 2 do nr 14 parzyste

Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej

Pawła Stalmacha

Wincentego Styczyńskiego

II Liceum Ogólnokształcące

adres: Bartosza Głowackiego 6 (wejście od ul. Jana Kilińskiego), 40-052 Katowice

numer komisji: 72 ul.: Bartosza Głowackiego od nr 2 do nr 8 parzyste

Plac Kardynała Augusta Hlonda

Henryka Jordana od nr 2 do nr 12B parzyste

od nr 1 do nr 19 nieparzyste

Jana Kilińskiego od nr 28 do nr 40 parzyste

od nr 17 do nr 19 nieparzyste

Tadeusza Kościuszki od nr 43 do nr 61 nieparzyste

Mikołowska nr 40

Księcia Józefa Poniatowskiego nr od nr 2 do końca parzyste

Józefa Rymera

Marii Skłodowskiej-Curie od nr 36 do końca parzyste

od nr 27 do końca nieparzyste

Strzelecka

gen. Józefa Zajączka od nr 1 do nr 17

III Liceum Ogólnokształcące

adres: Adama Mickiewicza 11, 40-092 Katowice

numer komisji: 66 ul.: Dąbrówki

Gliwicka od nr 2 do nr 26 parzyste

od nr 1 do nr 43 nieparzyste

Marii Goeppert-Mayer

Wilhelma Friedricha Grundmanna

Adama Mickiewicza od nr 32 do końca parzyste

od nr 21 do końca nieparzyste

Plac Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945 roku

Opolska od nr 9 do końca

Jana III Sobieskiego

Sokolska od nr 1 do nr 32

Zabrska

III Liceum Ogólnokształcące

adres: Adama Mickiewicza 11, 40-092 Katowice

numer komisji: 68 ul.: Fryderyka Chopina

Adama Mickiewicza od nr 2 do nr 30 parzyste

od nr 1 do nr 19 nieparzyste

Księdza Piotra Skargi

Juliusza Słowackiego od nr 2 do nr 16 parzyste

od nr 1 do nr 25 nieparzyste

Stawowa

Plac Synagogi

IV Liceum Ogólnokształcące

adres: Katowicka 54, 40-165 Katowice

numer komisji: 134 ul.: Brzozowa nr parzyste

Cedrowa

Grabowa

Jesionowa nr nieparzyste

Kaktusów

Klonowa

Aleja Wojciecha Korfantego od nr 65 do nr 105 nieparzyste

Morwowa

Osikowa

Topolowa

Wierzbowa

IV Liceum Ogólnokształcące

adres: Katowicka 54, 40-165 Katowice

numer komisji: 135 ul.: Brzozowa nr nieparzyste

Henryka Mikołaja Góreckiego

Górna

Karola Hoppego

Katowicka od nr 1 do nr 35A nieparzyste

od nr 2 do nr 50A parzyste

Olimpijska nr nieparzyste

IV Liceum Ogólnokształcące

adres: Katowicka 54, 40-165 Katowice

numer komisji: 136 Modrzewiowa

Wiązowa

Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich-Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach

adres: Techników 11, 40-326 Katowice

numer komisji: 38 ul.: Józefa Biniszkiewicza

Budowlana

gen. Henryka le Ronda od nr 24 do końca parzyste

od nr 17 do końca nieparzyste

Międzyblokowa

Park Zielony Zakątek

ks. Jerzego Popiełuszki

Siemianowicka

ks. dr Wiktora Siwka

Styczniowa

Szwedzka

Techników

Wiertnicza

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świetlica

adres: Michała Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice

numer komisji: 131 ul.: Chorzowska od nr 1 do nr 11 nieparzyste

Bolesława Czerwińskiego

Michała Grażyńskiego od nr 2 do nr 18 parzyste i od nr 5 do nr 13A nieparzyste

Aleja Wojciecha Korfantego od nr 34 do nr 48 parzyste

Gustawa Morcinka od nr 1 do nr 17A nieparzyste

Sokolska od nr 43 do nr 57 nieparzyste

Liceum Ogólnokształcące In Altum (dawna Szkoła Podstawowa nr 53)

adres: Oswobodzenia 47, 40-404 Katowice

numer komisji: 49 ul.: Park Bolina

Grodowa

Leśnego Potoku

Lwowska od nr 40 do końca

Oswobodzenia

Stawiska

Transportowców

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 16

adres: Wincentego Wajdy 21, 40-175 Katowice

numer komisji: 137 ul.: ks. Franciszka Blachnickiego

Karoliny

Ludwika

Na Obrzeżu

Wincentego Wajdy

Plac Wincentego Wajdy

Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 11

adres: Michała Grażyńskiego 47, 40-126 Katowice

numer komisji: 132 ul.: Park Alojzego Budnioka

Chorzowska od nr 13 do nr 69 nieparzyste

Xawerego Dunikowskiego

Michała Grażyńskiego od nr 20 do końca parzyste

od nr 15 do końca nieparzyste

Gustawa Morcinka od nr 19 do końca nieparzyste

Stefana Okrzei

Piłkarska

Sokolska od nr 46 do końca parzyste

Jana Nepomucena Stęślickiego

adres: Karola Marcinkowskiego 13, 40-233 Katowice

numer komisji: 147 ul.: 1 Maja od nr 150 do końca parzyste

od nr 95 do końca nieparzyste

Braci Stawowych

Burowiecka

Pawła Chromika

Łączna

adres: Karola Marcinkowskiego 13, 40-233 Katowice

numer komisji: 148 ul.: Marcinkowskiego

Saint Etienne

Szeroka

Stanisława Wyspiańskiego

adres: Leopolda Markiefki 44a, 40-213 Katowice

numer komisji: 139 ul.: Tadeusza Dobrowolskiego

Grabonia

Zofii Koniarkowej

Kopalniana

Kowalska

Krakusa

Kręta

Leopolda Markiefki od nr 2 do nr 82 parzyste

nr nieparzyste

Plac Ojca Józefa Nieborowskiego

Nowa

Piotra

Aleja Walentego Roździeńskiego od nr 7 do nr 93a nieparzyste

Ryszarda

Sztygarska

Węglana

Bruno Żogały

adres: Krzyżowa 1, 40-111 Katowice

numer komisji: 124 ul.: Tomasza Kotlarza

Krzyżowa nr parzyste

prof. Jana Mikusińskiego od nr 20 do końca parzyste

od nr 1 do końca nieparzyste

adres: Krzyżowa 1, 40-111 Katowice

numer komisji: 125 ul.: Plac Świętego Józefa Robotnika

prof. Jana Mikusińskiego od nr 8 do nr 16C parzyste

Feliksa Nowowiejskiego

Szczecińska nr nieparzyste

adres: Krzyżowa 1, 40-111 Katowice

numer komisji: 127 ul.: Szczecińska nr parzyste

ks. Ściegiennego od nr 31 do końca nieparzyste

adres: Pawła Kołodzieja 42, 40-749 Katowice

numer komisji: 37 ul.: Kamila Baczyńskiego

Beskidzka

Białobrzeska

Cegielnia Murcki nr parzyste i od nr 1 do nr 7 nieparzyste

Plac Jana Kasprowicza

Pawła Kołodzieja

Józefa Laskowskiego

Leśników

Lędzińska

Roberta Mruczka

Park Murckowski

Alfreda Sokołowskiego

Tartaczna

Węgierska

Alojzego Wojtalewicza

Wolności

Żubrów Murckowskich

adres: Pawła Stellera 4, 40-748 Katowice

numer komisji: 26 ul.: Azalii

Josepha von Eichendorffa

Tadeusza Fijewskiego

gen. Stefana Grota-Roweckiego

Macieja Jargonia

Jesiotra

Kamieńska

Kanałowa

Karasiowa

Karpiowa

Bogumiła Kobieli

Krzysztofa Kolbergera

Kopaniny Lewe

Tadeusza Kościuszki od nr 350 do końca nr parzyste

płk Henryka Kowalówki

Leszczy

Łososiowa

Edwarda Makuli

Miodowa

Okoniowa

Pstrągowa

Sandacza

Sielawy

Słonecznikowa od nr 76

Pawła Stellera

Konrada Swinarskiego

Szarotek

Szczupaków

Jana Świderskiego

Tunelowa od nr 72 do końca parzyste

Uklejowa

Uniczowska od nr 92

Wędkarska

Węgorzy

Renaty Zwoźniakowej

Miejskie Przedszkole Nr 1

adres: Brynowska 82, 40-584 Katowice

numer komisji: 65 ul.: Brynowska

Dworska

Grzegorza Fitelberga

K. I. Gałczyńskiego

Emanuela Imieli

Tadeusza Kościuszki od nr 145 do nr 191C nieparzyste

Czesława Miłosza

Lubomira Różyckiego

Kazimierza Skiby

Środkowa

Plac Tajnej Organizacji Nauczycielskiej

Miejskie Przedszkole nr 13

adres: Wincentego Witosa 16a, 40-832 Katowice

numer komisji: 111 ul.: Norberta Barlickiego

Feliksa Bocheńskiego od nr 55 do nr 121 nieparzyste

Chodnikowa

Kochłowicka nr 14

od nr 100 do nr 103

Eugeniusza Kwiatkowskiego

Ścianowa

Wyciągowa

Miejskie Przedszkole nr 27

adres: ks. Ściegiennego 27, 40-114 Katowice

numer komisji: 106 ul.: Johna Baildona nr parzyste od nr 2 do nr 24E i nr 65

Błękitna

Bożogrobców

Chorzowska od nr 72 do nr 158 parzyste

od nr 73 do nr 143 nieparzyste

Cicha

Dobra

Jasna

ks. Ściegiennego od nr 2 do nr 64 parzyste

od nr 1 nr 29 nieparzyste

Widok

Żelazna od nr 1 do nr 17D nieparzyste

od nr 2 do nr 8 parzyste

Księdza Karola Żmija

Miejskie Przedszkole nr 34

adres: Tysiąclecia 84a, 40-871 Katowice

numer komisji: 97 ul.: Tysiąclecia nr 84

nr 84A

od nr 88 do nr 92 parzyste

Miejskie Przedszkole nr 47

adres: Słoneczna 60, 40-136 Katowice

numer komisji: 128 ul.: Słoneczna od nr 60 do końca parzyste

od nr 65 do końca nieparzyste

Miejskie Przedszkole nr 57

adres: Piastów 13, 40-866 Katowice

numer komisji: 89 ul.: Park Bederowiec

Piastów od nr 16 do nr 20 parzyste

od nr 7 do nr 13 nieparzyste

Miejskie Przedszkole nr 63

adres: Zamkowa 10, 40-413 Katowice

numer komisji: 50 ul.: Zamkowa

Oddział Żłobka Miejskiego

adres: Uniwersytecka 15, 40-007 Katowice

numer komisji: 82 ul.: Bankowa

prof. Augusta Chełkowskiego

Aleja Wojciecha Korfantego od nr 1 do nr 33 nieparzyste

Stanisława Moniuszki

Profesora Waleriana Pańki

Park Powstańców Śląskich

Piastowska

Aleja Walentego Roździeńskiego od nr 14 do nr 18 parzyste

Rynek

Szkolna

Teatralna

Uniwersytecka

Warszawska od nr 2 do nr 18 parzyste

adres: Wczasowa 8, 40-694 Katowice

numer komisji: 15 ul.: Armii Krajowej od nr 1 do nr 53

Adama Asnyka

Borówkowa

Chełmska

Jeżynowa

Kosynierów

Tadeusza Kościuszki od nr 231 do końca nieparzyste

Malinowa

Małachowskiego od nr 30 do nr 32 parzyste

od nr 41 do nr 55 nieparzyste

Zygmunta Noskowskiego

Paproci

Park Zadole

Polarna

Poziomkowa

Skrzypów

Traktorzystów

Wczasowa od nr 1 do nr 8

Widłaków

Żołnierska

Ośrodek Sportowy Gliwicka

adres: Gliwicka 214, 40-860 Katowice

numer komisji: 101 ul.: Szymona Badury

Szymona Borysa

Jerzego Cholewy

Józefa Ciemały

Leopolda Czoika

Franciszka Dudka

Gliwicka od nr 186 do końca parzyste

od nr 215 do końca nieparzyste

Jakuba Grządziela

Świętego Jana Pawła II

Roberta Kempki

Jana Koczeby

Lisa

Macieja Mamoka

Piotra Musialika

Józefa Piechy

Józefa Skrzeka

Trasa Nikodema i Józefa Renców

Wiśniowa

Park Załęski

Park Naukowo-Technologiczny Silesia

adres: Gawronów 4, 40-527 Katowice

numer komisji: 62 ul.: Albatrosów

prof. Ariadny Gierek-Łapińskiej

Bazaltowa

Bocianów

Ceglana

Cietrzewi

Cyranek

Czajek

Czapli

Gawronów

Kawek

Kolibrów

Kormoranów

Tadeusza Kościuszki od nr 88 do nr 148 parzyste

od nr 75 do nr 143 nieparzyste

Krzemienna

Lelków

Łabędzia

Meteorologów

Muchowiec

Pelikanów

Porfirowa

Wróbli

Alfonsa Zgrzebnioka

Zimorodków

Pałac Młodzieży w Katowicach

adres: Mikołowska 26, 40-066 Katowice

numer komisji: 73 ul.: Michała Drzymały

Jana Kilińskiego od nr 16 do nr 26 parzyste

od nr 5 do nr 15A nieparzyste

Mikołaja Kopernika od nr 2 do końca parzyste

Tadeusza Kościuszki od nr 21 do nr 41 nieparzyste

Mikołowska od nr 18 do nr 32 parzyste

PCK

Marii Skłodowskiej-Curie od nr 10 do nr 30 parzyste

od nr 15 do 25 nieparzyste

Żwirki i Wigury

adres: Agnieszki 2, 40-110 Katowice

numer komisji: 105 ul.: Agnieszki

Brzoskwiniowa

Bukowa

Dębowa od nr 57 do końca

Gruszowa

Jabłoniowa

Krzyżowa nr nieparzyste

Morelowa

Szpitalna

ks. Ściegiennego od nr 68 do końca parzyste

Wiejska

Szkoła Podstawowa Nr 1

adres: Jagiellońska 18, 40-035 Katowice

numer komisji: 81 ul.: Plac Bolesława Chrobrego

Henryka Dąbrowskiego

Francuska od nr 9 do nr 29 nieparzyste

od nr 12 do nr 28 parzyste

Stanisława Kobylińskiego

Józefa Lompy od nr 1 do nr 9

Podgórna

Władysława Stanisława Reymonta od nr 1 do nr 12

Henryka Sienkiewicza od nr 1 do nr 11

ks. Józefa Szafranka

Wojewódzka

Zacisze

Szkoła Podstawowa Nr 15

adres: Ks. bpa Stanisława Adamskiego 24, 40-069 Katowice

numer komisji: 75 ul.: Ks. bpa Stanisława Adamskiego

Ks. bpa Józefa Gawliny

ks. kard. Bolesława Kominka

Koszarowa

Ks. bpa Teodora Kubiny

Ks. bpa Arkadiusza Lisieckiego

Stanisława Rochowiaka

Szkoła Podstawowa Nr 9

adres: Panewnicka 172, 40-772 Katowice

numer komisji: 1 ul.: Bałtycka

Cienista

Jęczmienna

Koszykowa

Kuźnicka

Łąkowa

Owsiana

Panewnicka od nr 250 do końca parzyste

od nr 335 do końca nieparzyste

Śmiłowicka

Ustronna

Szkoła Podstawowa dla Chłopców KUŹNICA

adres: Deszczowa 14, 40-318 Katowice

numer komisji: 42 ul.: Babiego Lata

Chłodna

Deszczowa

gen. Józefa Hallera od nr 10 do końca parzyste

od nr 5 do końca nieparzyste

Jesienna

Letnia

Lodowa

Mroźna

Aleja Walentego Roździeńskiego od nr 190 do końca parzyste

Szronowa

Śniegowa

Wiosenna

Zimowa

Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt PŁOMIEŃ

adres: Karliczka 15, 40-488 Katowice

numer komisji: 54 ul.: Ceramiczna

Mysłowicka od nr 2 do nr 40 parzyste

od nr 1A do nr 35A nieparzyste

Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt PŁOMIEŃ

adres: Karliczka 15, 40-488 Katowice

numer komisji: 55 ul.: Karliczka

Mysłowicka od nr 42 do końca parzyste

od nr 37 do końca nieparzyste

Szkoła Podstawowa nr 1

adres: Jagiellońska 18, 40-035 Katowice

numer komisji: 79 ul.: Brata Alberta

Konstantego Damrota od nr 10 do nr 18 parzyste

od nr 11 do nr 21 nieparzyste

Francuska od nr 31 do nr 47 nieparzyste

św. Jacka

Konckiego

Zygmunta Krasińskiego od nr 2 do nr 8 parzyste

od nr 1 do nr 11 nieparzyste

Juliusza Ligonia

Plebiscytowa od nr 1 do nr 39 nieparzyste

od nr 2 do nr 34 parzyste

Powstańców od nr 21 do nr 37 nieparzyste

od nr 2 do nr 36D parzyste

Henryka Sienkiewicza od nr 12 do nr 37

Szkoła Podstawowa nr 1

adres: Jagiellońska 18, 40-035 Katowice

numer komisji: 80 ul.: Jagiellońska

Jana Kochanowskiego

Tadeusza Kościuszki od nr 2 do nr 38 parzyste

Królowej Jadwigi

Plac Karola Miarki

Władysława Stanisława Reymonta od nr 14 do nr 30 parzyste

Pl. Sejmu Śląskiego

Wita Stwosza od nr 1 do nr 9 nieparzyste

od nr 2 do nr 6 parzyste

Szkoła Podstawowa nr 11

adres: Nasypowa 16, 40-551 Katowice

numer komisji: 118 ul.: Kazimierza Kluzika

Kępowa od nr 27 do końca

Józefa Ligęzy

Lubiny

Heleny Modrzejewskiej

Nasypowa

Władysława Orkana

Bogusława Parczewskiego

Połomińska

Jana Przyklinga

Rolna od nr 2 do nr 6 parzyste

od nr 1 do 9 nieparzyste

Teresy

Konstanego Woźniczki

Emila Zegadłowicza

Szkoła Podstawowa nr 11

adres: Nasypowa 16, 40-551 Katowice

numer komisji: 14 ul.: Zbigniewa Cybulskiego

gen. Zygmunta Waltera Jankego od nr 1 do nr 13 nieparzyste

Tadeusza Kalinowskiego

Jana Kiepury

Kolejowa od nr 1 do nr 53 nieparzyste

Tadeusza Kościuszki od nr 193 do nr 229 nieparzyste

Kłodnicka

Bolesława Mierzejewskiego

Kazimierza Opalińskiego

Rzepakowa

Aleksandra Rzeszótki

Tadeusza Saloniego

Sienna

Stara Kłodnicka

Stefana Stoińskiego

Warzywna

Żytnia

Szkoła Podstawowa nr 17

adres: Jana Dekerta 1, 40-143 Katowice

numer komisji: 122 ul.: Alfreda

Plac Alfreda

Bytkowska

Bytomska

Ignacego Daszyńskiego

Jana Dekerta

Gnieźnieńska

Jodłowa

Józefowska od nr 72 do nr 84 parzyste

Mieczysława Karłowicza

Aleja Wojciecha Korfantego od nr 150 do końca parzyste

od nr 145 do końca nieparzyste

Lasek Alfreda

Oświęcimska

Teofila Patalonga

Jana Pietrusińskiego

Emilii Plater

Promienna

Stanisława Rożanowicza

ks. Jana Rzymełki

Strażacka

Telewizyjna

Walecznych

Szkoła Podstawowa nr 17

adres: Jana Dekerta 1, 40-143 Katowice

numer komisji: 123 ul.: Józefowska od 86 do końca parzyste

od nr 81 do końca nieparzyste

Szkoła Podstawowa nr 21

adres: Mieczyków 1A, 40-748 Katowice

numer komisji: 32 ul.: Cyklamenów

Cyprysów

Gerberów

Goździków

Hortensji

Kaczeńców

Kamelii

Kaskady

Józefa Kokota

ks. Alojzego Lazara

Magnoliowa

Jacka Malczewskiego

Malwy

Piotra Michałowskiego

Mieczyków

Piotra Norblina

Aleksandra Raka

Karola Stabika od nr 55 do końca nieparzyste

od nr 66 do końca parzyste

Storczyków

Słonecznikowa od nr 1 do nr 75

Tarninowa

Marcina Trojoka

Tulipanów

Uniczowska od nr 1 do nr 91

Szkoła Podstawowa nr 21

adres: Mieczyków 1A, 40-748 Katowice

numer komisji: 33 ul.: Barwinków

Begonii

gen. Tadeusza Bora Komorowskiego

Forsycji

Chryzantem

Cynamonowa

Imbirowa

Konwalii

Krokusów

Kryształowa

Kwiatów Polskich

Miętowa

Nagietek

Niezapominajek

Piwonii

Rafała Pomorskiego

Rezedowa

Rolnicza

Sarnia

Siedliska

Stokrotek

Strzelnica

Sumów

Ślazowa

Augustyna Świdra

Złocieni

Waniliowa

Szkoła Podstawowa nr 21

adres: Mieczyków 1A, 40-748 Katowice

numer komisji: 34 ul.: Armii Krajowej od nr 366 do końca

Chabrowa

Dąbrowa

Marzanny

Mleczna

Okrąglica

Podleśna

Saska

Sołtysia od nr 1 do nr 94

Śnieżyczek

Zaopusta

Szkoła Podstawowa nr 22

adres: Michała Wolskiego 3, 40-859 Katowice

numer komisji: 100 ul.: Feliksa Bocheńskiego od nr 27 do nr 53 nieparzyste

Bracka od nr 28 do nr 28A

nr 29

Gliwicka od nr 146 do nr 184 parzyste

od nr 169 do nr 213 nieparzyste

Jana Kupca

J. Lelewela

Pokoju

Ślusarska

Tokarska

Michała Wolskiego

Jana Wyplera

Szkoła Podstawowa nr 33

adres: Wincentego Witosa 23, 40-832 Katowice

numer komisji: 112 ul.: Piotra Bardowskiego

Władysława Grabskiego

Macieja Rataja

Szkoła Podstawowa nr 33

adres: Wincentego Witosa 23, 40-832 Katowice

numer komisji: 113 ul.: Feliksa Bocheńskiego nr 56

Ignacego Mościckiego

Michała Ossowskiego

Szkoła Podstawowa nr 33

adres: Wincentego Witosa 23, 40-832 Katowice

numer komisji: 114 ul.: Plac Św. Herberta

Wincentego Witosa

Szkoła Podstawowa nr 39 Specjalna

adres: ks. Franciszka Ścigały 17, 40-208 Katowice

numer komisji: 138 ul.: ks. Norberta Bończyka

Ignacego Kraszewskiego

Leopolda Markiefki od nr 84 do końca parzyste

Krzysztofa Mieroszewskiego

Nadgórników

Park Bogucki

Sandomierska

ks. Franciszka Ścigały

Szkoła Podstawowa nr 45

adres: dr Janusza Korczaka 11, 40-321 Katowice

numer komisji: 43 ul.: Generała Władysława Andersa

Borki

gen. Józefa Hallera od nr 2 do nr 8 parzyste

od nr 1 do nr 3 nieparzyste

dr Janusza Korczaka

Obrońców Westerplatte od nr 60 końca parzyste

od nr 51 do końca nieparzyste

Siewna

Wandy

Szkoła Podstawowa nr 53

adres: Szopienicka 58a, 40-431 Katowice

numer komisji: 51 ul.: Boliny

Bzów

Cmentarna

Antoniego Czechowa

Hodowców

Bernarda Krawczyka

Nad Stawem

Zofii Nałkowskiej

Niwna

Teofila Ociepki

Ruczajowa

Rymarska

Spacerowa

Strumienna

Wiklinowa

Plac Wyzwolenia

Szkoła Podstawowa nr 53

adres: Szopienicka 58a, 40-431 Katowice

numer komisji: 52 ul.: św. Anny

Garbarska

Giszowiecka

Janowska

ks. Alojzego Ficka

Odrowążów

Szkoła Podstawowa nr 53

adres: Szopienicka 58a, 40-431 Katowice

numer komisji: 53 ul.: Braci Woźniaków

Farmaceutyczna

Gospodarcza od nr 12 do nr 84 parzyste

Górniczego Dorobku od nr 14 do nr 16 parzyste

Kolonia Amandy

Teodora Kulika

Magazynowa

Murckowska nr 9

Surowcowa

Szopienicka

Szkoła Podstawowa nr 58

adres: al. Aleja Bolesława Krzywoustego 11, 40-870 Katowice

numer komisji: 93 ul.: Aleja Bolesława Krzywoustego nr 1

nr 11

nr 11A

nr 13

Mieszka I nr 15

Tysiąclecia od nr 16 do nr 20 parzyste

od nr 21 do nr 29 nieparzyste

od nr 33 do nr 39 nieparzyste

Szkoła Podstawowa nr 59

adres: Bolesława Chrobrego 5, 40-881 Katowice

numer komisji: 98 ul.: Al. Księżnej Jadwigi Śląskiej

Ułańska od nr 5 do nr 13 nieparzyste

Szkoła Podstawowa nr 59

adres: Bolesława Chrobrego 5, 40-881 Katowice

numer komisji: 99 ul.: Bolesława Chrobrego nr 2

nr 3

nr 5

nr 9

Tysiąclecia nr 78

nr 80

Ułańska nr 16

Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna

adres: Kołobrzeska 8, 40-718 Katowice

numer komisji: 11 ul.: Piotrowicka od nr 17 do nr 39 nieparzyste

Poleska

Pomorska

Śląska od nr 4 do końca parzyste

od nr 3 do nr 41A nieparzyste

Wileńska

Szkoła Podstawowa nr 65

adres: Kukułek 2a, 40-533 Katowice

numer komisji: 64 ul.: Czyżyków

Drozdów

Dzięciołów

Gilów

Huberta

Jaskółek

Jemiołuszek

Jerzyków

Kanarków

Kosów

Tadeusza Kościuszki od nr 150 do nr 190 parzyste

Kukułek

Pawia

Przepiórek

Sikorek

Skowronków

Słowików

Szczygłów

Szpaków

Szkoła Podstawowa nr 66

adres: al. Aleja Bolesława Krzywoustego 7, 40-870 Katowice

numer komisji: 90 ul.: Aleja Bolesława Krzywoustego nr 7

Piastów nr 3

nr 5

nr 10

nr 12

od nr 22 do nr 26 parzyste

Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna

adres: Szkolna 5, 40-009 Katowice

numer komisji: 69 ul.: Dworcowa

Dyrekcyjna

Francuska od nr 1 do nr 7 nieparzyste

św. Jana

Mariacka od nr 2 do nr 24 parzyste

od nr 1 do nr 27 nieparzyste

Tylna Mariacka

Andrzeja Mielęckiego

św. Stanisława

Staromiejska

Warszawska od nr 1 do nr 29 nieparzyste

Szkoła Podstawowa nr 9

adres: Panewnicka 172, 40-772 Katowice

numer komisji: 2 ul.: gen. Józefa Bema

bł. Edmunda Bojanowskiego

Gorzycka

Gromadzka

Japońska

Panewnicka od nr 148 do nr 248 parzyste

od nr 115 do nr 333 nieparzyste

Partyzantów

Rzeczna

Smoleńska

Twarda

Wietnamska

Wymysłów

Wymysłów Tylna

Zamiejska

Ziembowa

Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 2 MOPS

adres: Warszawska 42, 40-009 Katowice

numer komisji: 83 ul.: Konstantego Damrota od nr 1 do nr 9

Francuska od nr 2 do nr 10 parzyste

Górnicza

Franciszka Lubeckiego-Druckiego

Mariacka od nr 26 do końca parzyste

od nr 29 do końca nieparzyste

Myśliwska

św. Pawła

Starowiejska

Plac ks. Emila Szramka

Warszawska od nr 31 do końca nieparzyste

od nr 26 do końca parzyste

Wodna

VII Liceum Ogólnokształcące

adres: Panewnicka 13, 40-709 Katowice

numer komisji: 7 ul.: Braci Wolnych

Plac Klasztorny

Koszalińska

Książęca

Plac Miast Partnerskich

Ostrawska

Panewnicka od nr 1 do nr 13 nieparzyste

od nr 30 do nr 90A parzyste

Piotrowicka od nr 34 do nr 50C parzyste

od nr 45 do końca nieparzyste

Przy Dworcu

Biskupa Tadeusza Szurmana

Zagrody

Związkowa

VII Liceum Ogólnokształcące

adres: Panewnicka 13, 40-709 Katowice

numer komisji: 8 ul.: Ojca Karola Bika

ks. bpa Teofila Bromboszcza

Emerytalna

Franciszkańska

Grunwaldzka

Plac Księdza Rafała Grzondziela

Panewnicka od nr 2 do nr 28 parzyste

od nr 21 do nr 67 nieparzyste

Piotrowicka nr od 58 do końca parzyste

Smolna

Plac O. Justyna Widucha

Stefana Żeromskiego

VIII Liceum Ogólnokształcące

adres: 3 Maja 42, 40-097 Katowice

numer komisji: 70 ul.: 3 Maja

Plac Marii i Lecha Kaczyńskich

Jana Matejki

Młyńska

Opolska od nr 1 do nr 8

Pocztowa

Sądowa

Juliusza Słowackiego od nr 18 do końca parzyste

od nr 27 do końca nieparzyste

Wawelska

Plac Wolności

X Liceum Ogólnokształcące

adres: Karola Miarki 6, 40-224 Katowice

numer komisji: 144 ul.: 1 Maja od nr 1 do nr 53E

Akademicka

Bogucicka

Stefana Czarnieckiego

Bronisława Czecha

Drzewna

Długa

Jerzego Dudy-Gracza

Floriana od nr 1 do nr 5

Graniczna nr 8

od nr 11 do nr 15 nieparzyste

Karola

Władysława Łokietka

Karola Miarki

Nad Potokiem

Ignacego Paderewskiego od nr 1 do nr 6

Mikołaja Reja

Tadeusza Rejtana

XIV Liceum Ogólnokształcące

adres: Józefowska 32, 40-144 Katowice

numer komisji: 126 ul.: Cisowa

Jesionowa nr parzyste

Józefowska od nr 2 do nr 54 parzyste

od nr 1 do nr 41 nieparzyste

Konduktorska

Aleja Wojciecha Korfantego od nr 114 do nr 148A parzyste

od nr 107 do nr 143 nieparzyste

hm. Oswalda Kozioła

Modelarska

Norwida

Nowy Świat

Owocowa

Park Wełnowiecki

Rysia

Słoneczna od nr 1 do nr 37 nieparzyste

od nr 2 do nr 46 parzyste

XV Liceum Ogólnokształcące

adres: Obroki 87, 40-833 Katowice

numer komisji: 110 ul.: Henryka Dulęby

Obroki

Zarząd Transportu Metropolitalnego

adres: Barbary 21a, 40-053 Katowice

numer komisji: 74 ul.: Barbary

Kazimierza Dłuskiego

Stanisława Fliegera

Bartosza Głowackiego od nr 10 do końca parzyste

od nr 13 do końca nieparzyste

Aleksandra Hercena

Jana Kilińskiego od nr 42 do końca parzyste

od nr 21 do końca nieparzyste

Tadeusza Kościuszki

od nr 63 do 73 nieparzyste

Mikołowska od nr 44 do 72C parzyste

od nr 45 do 55 nieparzyste

Księcia Józefa Poniatowskiego nr nieparzyste

Skalna

Józefa Szmausa

gen. Józefa Zajączka od nr 18 do końca

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24

adres: Sokolska 23, 40-086 Katowice

numer komisji: 67 ul.: Chorzowska od nr 2 do nr 70 parzyste

Aleja Wojciecha Korfantego od nr 2 do nr 32 parzyste

Plac Obrońców Katowic

Plac Przyjaciół z Miszkolca

Sokolska nr 33

nr 34

Franza Wincklera

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8

adres: Hetmańska 8, 40-560 Katowice

numer komisji: 116 ul.: ks. Jana Dzierżonia

Filarowa

Pokładowa

Wodospady

Wozaków

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

adres: Sportowa 29, 40-106 Katowice

numer komisji: 107 ul.: Akacjowa

Bederowiecka

Bracka od nr 1 do nr 27

Chorzowska od nr 160 do nr 204B parzyste

od nr 145 do końca nieparzyste

Lipowa

Wąska

Złota

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

adres: Sportowa 29, 40-106 Katowice

numer komisji: 108 ul.: Dębowa od nr 1 do nr 56

Sportowa

Studzienna

Węglowa

Źródlana

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10

adres: Kazimierza Lepszego 2, 40-750 Katowice

numer komisji: 30 ul.: Jacka Koraszewskiego

Jana Kściuczyka

Kazimierza Lepszego

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10

adres: Kazimierza Lepszego 2, 40-750 Katowice

numer komisji: 31 ul.: Tadeusza Boya Żeleńskiego od nr 76 do końca parzyste

od nr 73 do końca nieparzyste

Jana Chęcińskiego

Plac Filaka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12

adres: Wiosny Ludów 22, 40-374 Katowice

numer komisji: 45 ul.: Ciesielska

Józefy Kantorówny

Plac Ogród Dworcowy

Plac Powstańców Śląskich

Ratuszowa

Wałowa

Ludwika Zamenhofa

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12

adres: Wiosny Ludów 22, 40-374 Katowice

numer komisji: 46 ul.: Chemiczna

Szabelniana

Park Antona Uthemanna

Wiosny Ludów

Wytapiaczy

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13

adres: Adama 33, 40-467 Katowice

numer komisji: 58 ul.: Adama od nr 6 do końca parzyste

od nr 9 do końca nieparzyste

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13

adres: Przyjazna 7a, 40-466 Katowice

numer komisji: 56 ul.: Miła

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13

adres: Przyjazna 7a, 40-466 Katowice

numer komisji: 57 ul.: Adama od nr 3 do nr 7 nieparzyste

Agaty

Antoniego

Działkowa

Ewy

Górniczego Stanu

Kosmiczna

Kwiatowa

Pod Kasztanami

Przyjazna

Przyjemna

Sosnowa

Sputników

Wesołowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14

adres: Kołobrzeska 20a, 40-718 Katowice

numer komisji: 12 ul.: Bieszczadzka

Gajowa

Harcerska

Komandorska

Piotrowicka od nr 1 do nr 13 nieparzyste

od nr 14 do nr 32 parzyste

Zadole

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14

adres: Zadole 26a, 40-719 Katowice

numer komisji: 13 ul.: Gdańska

Gorzowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14

adres: Zielonogórska 23, 40-710 Katowice

numer komisji: 10 ul.: Huculska

Kołobrzeska

Komunalna

Małopolska

Słupska od nr od 1 do nr 14

Świdnicka nr parzyste

Wielkopolska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15

adres: Zielonogórska 3, 40-710 Katowice

numer komisji: 9 ul.: Kaszubska

Mazowiecka

Mazurska

Słupska od nr 18 do końca parzyste

od nr 15 do końca nieparzyste

Świdnicka nr nieparzyste

Zielonogórska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16

adres: Wojciecha 9, 40-474 Katowice

numer komisji: 59 ul.: Park Giszowiecki

Gościnna

Kolista

Młodzieżowa

Plac Pod Lipami

Radosna

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16

adres: Wojciecha 9, 40-474 Katowice

numer komisji: 60 ul.: Barbórki

Granica Wesołej

Karolinki

Pszczyńska od nr 4 do nr 20

Wojciecha od nr 1 do nr 19D nieparzyste

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16

adres: Wojciecha 9, 40-474 Katowice

numer komisji: 61 ul.: Batalionów Chłopskich

Wojciecha od nr 28 do końca parzyste

od nr 21 do końca nieparzyste

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17

adres: Ordona 3d, 40-164 Katowice

numer komisji: 133 ul.: Plac Gwarków

Jerzego Haralda

Katowicka od nr 52 do końca parzyste

od nr 37 do końca nieparzyste

Plac Wojciecha Kilara

Aleja Wojciecha Korfantego od nr 35 do nr 63 nieparzyste

Olimpijska nr parzyste

Ordona

Aleja Walentego Roździeńskiego nr 1A

nr 1B

Sławomira Skrzypka

Plac Sławika i Antalla

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18

adres: Medyków 27, 40-751 Katowice

numer komisji: 6 ul.: Braci Wieczorków

Bronisławy

Jana Karola Chodkiewicza

Cieszyńska

Plac profesora Kornela Gibińskiego

Kazimierza Wielkiego

Kokociniec

Koreańska

Ludowa

Medyków

Nizinna

Panewnicka od nr 96 do nr 146 parzyste

od nr 73 do nr 113A nieparzyste

Wilhelma Rogosza

Rybacka

Stolarska

Studencka

Ustrońska

Warmińska

Wczasowa od nr 14 do końca

Tadeusza Zarańskiego

Generała Mariusza Zaruskiego

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19

adres: Słowiańska 1, 40-216 Katowice

numer komisji: 141 Karpacka

Kujawska

Kurpiowska

Lubuska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

adres: Mariana Sobańskiego 86, 40-685 Katowice

numer komisji: 16 ul.: Michała Gierlotki od nr 2 do nr 28 parzyste

gen. Zygmunta Waltera Jankego od nr 186 do końca parzyste

od nr 181 do końca nieparzyste

Wincentego Kadłubka

Tadeusza Kościuszki od nr 328 do nr 348 parzyste

Mariana Sobańskiego

Władysława Sobocińskiego

Żurawia

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

adres: Mariana Sobańskiego 86, 40-685 Katowice

numer komisji: 17 ul.: Armii Krajowej od nr 90 do nr 150 parzyste

Barcelońska

Bielika

Karola Darwina

Działowa

Artura Grottgera

Góralska

Honorowych Dawców Krwi

Kasztanowa

Krogulcza

Kostki Napierskiego od nr 1 do nr 32

Niska

Orla

Orlików

Puchacza

Sępia

Sowia

Karola Szymanowskiego

Kazimierza Przerwy-Tetmajera

Tunelowa od nr 6 do nr 54 parzyste

nr nieparzyste

ks. dr. Wilczewskiego

Wojska Polskiego od nr 2 do nr 22 parzyste

od nr 3 do nr 19 nieparzyste

Wspólna

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20

adres: Zielona 5, 40-756 Katowice

numer komisji: 3 ul.: Jutrzenki

Krucza

Łanowa

Włodzimierza Majakowskiego

Nad Strumieniem

Sielska

Szafirowa

Szojdy

Urocza

Józefa Wybickiego

Wyzwolenia

Zielona

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20

adres: Zielona 5, 40-756 Katowice

numer komisji: 4 ul.: Braci Mniejszych

Stanisława Hadyny

Kijowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20

adres: Zielona 5, 40-756 Katowice

numer komisji: 5 ul.: Karola Grzesika

Jana Heweliusza

Mała

Ogrodowa od nr 1 do nr 37B

Józefa Płochy

Radomska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21

adres: gen. Zygmunta Waltera Jankego 160, 40-613 Katowice

numer komisji: 19 ul.: Armii Krajowej od nr 81 do nr 189 nieparzyste

Jana Baranowicza

Aleksandra Baumgardtena

Bażantów

Chmielna

Chocimska

Gołębia

Głuszców

gen. Zygmunta Waltera Jankego od nr 111 do nr 179 nieparzyste

Konstantego Kempy

Karola Kornasa

Kostki Napierskiego od nr 33 do końca

Policyjna od nr 1 do nr 5 nieparzyste

nr 6

Arkadiusza Puchały

Albina Siekierskiego

Skotnica

Sokola

Spółdzielczości od nr 34 do końca parzyste

od nr 27 do końca nieparzyste

Alfreda Szklarskiego

ks. Jana Szurleja

Świerkowa

Wojska Polskiego od nr 24 do końca parzyste

od nr 21 do końca nieparzyste

Wronia

Wrzosowa

Załogowa

Zdrowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21

adres: gen. Zygmunta Waltera Jankego 160, 40-613 Katowice

numer komisji: 20 ul.: Głogowska od nr 34 do końca

gen. Zygmunta Waltera Jankego od nr 74 do nr 120 parzyste

Jastrzębia

Plac Filipa Limańskiego

Marmurowa

Pusta

Szewska

Targowa

Wilcza

Janusza A. Zajdla

Zbożowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 22

adres: Stanisława Łętowskiego 18, 40-648 Katowice

numer komisji: 23 ul.: Stanisława Łętowskiego

Perkozów

Pustułek

Marcina Radockiego od nr 30 do nr 120 parzyste

od nr 37 do nr 121 nieparzyste

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 22

adres: Stanisława Łętowskiego 18, 40-648 Katowice

numer komisji: 24 ul.: Biedronek

Bławatków

Koników Polnych

Łubinowa

Motyli

Marcina Radockiego od nr 122 do nr 210

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 22

adres: Stanisława Łętowskiego 24, 40-648 Katowice

numer komisji: 25 ul.: Pasterska

Marcina Radockiego od nr 212 do końca

Tylna

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 23

adres: Kazimiery Iłłakowiczówny 13, 40-134 Katowice

numer komisji: 129 ul.: Władysława Broniewskiego od nr 18 do końca parzyste

od nr 7 do końca nieparzyste

Alfonsa Górnika

Kazimiery Iłłakowiczówny

Aleja Wojciecha Korfantego od nr 66 do nr 112 parzyste

Antoniego Słonimskiego

ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 23

adres: Kazimiery Iłłakowiczówny 13, 40-134 Katowice

numer komisji: 130 ul.: Władysława Broniewskiego od nr 1 do nr 5 nieparzyste

Plac Grunwaldzki

Aleja Wojciecha Korfantego od nr 56 do nr 64 parzyste

Misjonarzy Oblatów MN

Sokolska od nr 59 do końca nieparzyste

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 25

adres: Morawa 86, 40-353 Katowice

numer komisji: 44 ul.: Morawa od nr 78 do końca parzyste

od nr 87 do końca nieparzyste

Osiedlowa

Przelotowa

Sosnowiecka

mjra Henryka Sucharskiego

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

adres: Józefa Grzegorzka 4, 40-309 Katowice

numer komisji: 39 ul.: Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala"

Dytrycha

Józefa Grzegorzka

gen. Henryka le Ronda od nr 2 do nr 22 parzyste

od nr 1 do nr 15 nieparzyste

Milowicka

Al. Niepodległości

Nowy Czekaj

Romualda Pitery

Stacyjna

Wyrobiskowa

Żniwna

Plac Żołnierzy Września

Żwirowa

Żyzna

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

adres: Józefa Grzegorzka 4, 40-309 Katowice

numer komisji: 40 ul.: Park w Dąbrówce

Pod Młynem

Aleja Walentego Roździeńskiego od nr 95 do końca nieparzyste

Strzelców Bytomskich

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

adres: W. Wróblewskiego 42 - 44, 40-216 Katowice

numer komisji: 140 ul.: Chrześcijan Baptystów

Leopolda

Łużycka

Morawska

Normy

Nowotarska

Podhalańska

Puławska

Słowiańska

Wiślana

Wrocławska

W. Wróblewskiego

Zakopiańska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5

adres: al. Aleja Walentego Roździeńskiego 82, 40-203 Katowice

numer komisji: 142 ul.: Aleja Walentego Roździeńskiego nr 82

nr 86

nr 86A

nr 88

nr 90

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5

adres: al. Aleja Walentego Roździeńskiego 82, 40-203 Katowice

numer komisji: 143 ul.: Aleja Walentego Roździeńskiego nr 96

nr 98

nr 100

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

adres: J. Gallusa 5, 40-594 Katowice

numer komisji: 119 ul.: Feliksa Bocheńskiego od nr 123 do końca nieparzyste

Brygadzistów

Dobrego Urobku

Dolna

Dziewięciu z "Wujka"

Kochłowicka nr 63

Kombajnistów

Ligocka od nr 8 do nr 16 parzyste

od nr 9 do nr 65 nieparzyste

Okrężna

Wincentego Pola od nr 57 do końca

Plac Bernarda Poloka

Przekopowa

Przodowników

Plac NSZZ Solidarność

Stroma

Upadowa

Wilcze Kąty

Wrębowa

Załęska od nr 32 do końca parzyste

od nr 35 do końca nieparzyste

Załęska Hałda

Zgody

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

adres: J. Gallusa 5, 40-594 Katowice

numer komisji: 120 ul.: J. Gallusa

Ligocka nr 2

nr 4

nr 4A

nr 6

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8

adres: Hetmańska 8, 40-560 Katowice

numer komisji: 115 ul.: Karola Adwentowicza

Grzyśki

Hetmańska

Kredytowa

Ligocka od nr 66 do końca parzyste

od nr 119 do końca nieparzyste

Rębaczy

Rolna nr 8A

od nr 46 do końca parzyste

od nr 65 do końca nieparzyste

Strzałowa

Szadoka

Średnia

Tomasza

Załęska od nr 1 do nr 15B nieparzyste

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9

adres: Graniczna 46, 40-018 Katowice

numer komisji: 87 ul.: Aleja Górnośląska

Graniczna: nr 49, 49A, 49B, 53, 53A, 53B, 53C

od nr 42 do nr 46 parzyste

gen. Józefa Sowińskiego od nr 29 do nr 45

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9

adres: Graniczna 46, 40-018 Katowice

numer komisji: 88 ul.: 73 Pułku Piechoty nr 3

nr 4

od nr 7 do nr 7A

Alpejska

Francuska od nr 70 do końca parzyste

od nr 101 do końca nieparzyste

Karbowa

Lotnisko

Ofiar Katynia

Pilotów

Polna

Powstańców nr 41B

nr 52

Prowansalska

Rodańska

Sabaudzka

gen. Józefa Sowińskiego od nr 1 do nr 21 nieparzyste

Szybowcowa

Trzech Stawów

Zespół Szkół Ekonomicznych

adres: Raciborska 3, 40-074 Katowice

numer komisji: 76 ul.: Kamienna

Kozielska

Mikołowska od nr 1 do nr 43 nieparzyste

Nad Osiekiem

Raciborska

Plac dr. Józefa Rostka

Maksymiliana Wilimowskiego

Zespół Szkół Handlowych

adres: gen. Józefa Hallera 60, 40-320 Katowice

numer komisji: 41 ul.: Konna

Kuśnierska

Józefa Mackiewicza

Miedziana

Pogodna

Przedwiośnie

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

adres: Henryka Sienkiewicza 74, 40-039 Katowice

numer komisji: 78 ul.: Francuska od nr 49 do nr 99 nieparzyste

od nr 30 do nr 68 parzyste

Plac świętego Jana Pawła II

Henryka Jordana od nr 14 do końca parzyste

od nr 21 do końca nieparzyste

Plac Katedralny

Tadeusza Kościuszki od nr 40 do nr 56 parzyste

Józefa Lompy od nr 10 do końca

Pasaż Europejski

Plebiscytowa od nr 36 do końca parzyste

od nr 49 do końca nieparzyste

Podchorążych

Powstańców od nr 1 do nr 19 nieparzyste

Władysława Stanisława Reymonta od nr 34 do końca parzyste

Rybnicka

Henryka Sienkiewicza od nr 38 do końca parzyste

od nr 45 do końca nieparzyste

Wita Stwosza od nr 11 do nr 17A nieparzyste

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

adres: Spółdzielczości 21, 40-642 Katowice

numer komisji: 22 ul.: Borowa

Braci Wiechułów

gen. Zygmunta Waltera Jankego od nr 63 do nr 107 nieparzyste

Jaworowa

Jaworowa Tylna

Juliusza Kossaka

Kryniczna

Krótka

Łowiecka

Poprzeczna

Marcina Radockiego od nr 1 do nr 35 nieparzyste

Spokojna

Spółdzielczości od nr 2 do nr 32 parzyste

od nr 1 do nr 21 nieparzyste

Wisławy Szymborskiej

Tyska

Stanisława Worcella

Zakątek

Zdrojowa

Ziołowa

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

adres: gen. Zygmunta Waltera Jankego 65, 40-615 Katowice

numer komisji: 21 ul.: Fabryczna

Glebowa

Grzybowa

Helska

Jagodowa

gen. Zygmunta Waltera Jankego od nr 8 do nr 72 parzyste

od nr 15 do nr 59 nieparzyste

Jarzębinowa

Jaśminowa

Kątowa

Kolejowa od nr 55 do końca nieparzyste

Hugona Kołłątaja

Stanisława Konarskiego

Tadeusza Kościuszki od nr 192 do nr 326 parzyste

Lawendowa

Lechicka

Legnicka

Leśna

Liliowa

Macierzanki

Nad Jarem

Odrodzenia

Olszynowa

Podlaska

Bolesława Prusa

Pszenna

Rumiankowa

Sadowa

Sarmacka

Stalowa

Templariuszy

Wapienna

Wesoła

Zaułek

Zwrotna

Żużlowa

Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

adres: Armii Krajowej 84, 40-671 Katowice

numer komisji: 18 ul.: Armii Krajowej od nr 60 do nr 84 parzyste

od nr 61 do nr 79 nieparzyste

Aleksandra Fredry

Michała Gierlotki od nr 15 do nr 45 nieparzyste

Głogowska od nr 1 do nr 33

Harcerzy Września 1939 r.

gen. Zygmunta Waltera Jankego od nr 122 do nr 184 parzyste

Małachowskiego od nr 2 do nr 28 parzyste

od nr 3 do 35 nieparzyste

Policyjna od nr 8 do nr 12 parzyste

nr 7

Poznańska

Północna

Robotnicza

Zgorzelecka

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

adres: ks. bpa Herberta Bednorza 15, 40-384 Katowice

numer komisji: 47 ul.: Bednarska

Brynicy

Adama Kocura

Morawa od nr 2 do nr 76 parzyste

od nr 1 do nr 85 nieparzyste

Objazdowa

Obrońców Westerplatte od nr 2 do nr 58 parzyste

od nr 1 do nr 49 nieparzyste

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

adres: ks. bpa Herberta Bednorza 15, 40-384 Katowice

numer komisji: 48 ul.: 11 Listopada

ks. bpa Herberta Bednorza

Kołodziejska

Krakowska

Lwowska od nr 1 do nr 32

dr Stanisława Olchawy

Roździeńska

Melchiora Wańkowicza

Zygfryda Wende

ks. mjra Karola Woźniaka

Wypoczynkowa

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2

adres: Mikołowska 131, 40-592 Katowice

numer komisji: 121 ul.: Boczna

Edwarda Bugli

Ligocka od nr 3 do nr 7E nieparzyste

Mikołowska od nr 113 do końca nieparzyste

Wincentego Pola od nr 1 do nr 32

Rycerska

Szybowa

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2

adres: Mikołowska 131, 40-592 Katowice

numer komisji: 63 ul.: Mikołowska od nr 100 do końca parzyste

Parkowa

Piękna

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6

adres: Rolna 22, 40-555 Katowice

numer komisji: 117 ul.: Marii Dąbrowskiej

Kazimierza Gołby

Zbigniewa Herberta

Stefana Jaracza

Fryderyka Joliot-Curie

Zofii Kossak-Szczuckiej

Kępowa od nr 1 do nr 26E

Bolesława Leśmiana

Literatów

Elizy Orzeszkowej

Poetów

Rolna od nr 10 do nr 30 parzyste

od nr 15 do nr 63 nieparzyste

Leopolda Staffa

Juliana Tuwima

Gabrieli Zapolskiej

Zespół Szkół i Placówek nr 1

adres: Ignacego Paderewskiego 46, 40-282 Katowice

numer komisji: 84 ul.: Konstantego Damrota od nr 20 do końca parzyste

od nr 23 do końca nieparzyste

Floriana od nr 6 do końca

Graniczna od nr 14 do nr 32 parzyste

od nr 17 do nr 29 nieparzyste

Haliny Krahelskiej

Zygmunta Krasińskiego od nr 10 do końca parzyste

od nr 13 do końca nieparzyste

Plac generała Stanisława Maczka

Murckowska nr 5

od nr 14 do nr 26 parzyste

nr 64A

Ignacego Paderewskiego od nr 7 do końca

Prosta

Przemysłowa

pl. Rady Europy

Równoległa

ks. Aleksandra Skowrońskiego

Zespół Szkół i Placówek nr 1

adres: Ignacego Paderewskiego 46, 40-282 Katowice

numer komisji: 85 ul.: gen. Władysława Sikorskiego od nr 10 do nr 36 parzyste

Plac Żołnierza Polskiego

Żołnierzy Wyklętych

Zespół Szkół i Placówek nr 1

adres: Ignacego Paderewskiego 46, 40-282 Katowice

numer komisji: 86 ul.: Adolfa Dygacza

Graniczna od nr 57 do nr 57C nieparzyste

od nr 61 do nr 65 nieparzyste

gen. Kazimierza Pułaskiego

gen. Władysława Sikorskiego od nr 38 do nr 44 parzyste

od nr 41 do nr 49 nieparzyste

gen. Stanisława Szeptyckiego

Zespół Szkół i Placówek nr 2

adres: Juliusza Zarębskiego 2, 40-854 Katowice

numer komisji: 102 ul.: Johna Baildona nr 64-64b, 66

Feliksa Bocheńskiego od nr 34 do nr 52 parzyste

Gliwicka od nr 98 do nr 140A parzyste

od nr 115 do nr 163 nieparzyste

Gminna

Klimczoka

Plac ks. Józefa Londzina

Ondraszka

Józefa Pukowca od nr 1 do nr 19 nieparzyste

Relaksowa

Tarasa Szewczenki

Józefa Wolnego

Zamułkowa

Żeliwna

Zespół Szkół i Placówek nr 2

adres: Juliusza Zarębskiego 2, 40-854 Katowice

numer komisji: 103 ul.: 18 Sierpnia

W. Bogusławskiego

Gliwicka od nr 28 do nr 96 parzyste

od nr 45 do nr 113 nieparzyste

Gabriela Narutowicza

Zespół Szkół i Placówek nr 2

adres: Juliusza Zarębskiego 2, 40-854 Katowice

numer komisji: 104 ul.: Franciszka Anioła

Wincentego Janasa

Macieja Ledóchowskiego

Macieja

Marcina

Pawła Pośpiecha

Juliusza Zarębskiego

Żelazna od nr 18 do końca parzyste

od nr 21 do końca nieparzyste

Zespół Szkół i Placówek nr 2 (Młodzieżowy Dom Kultury)

adres: Tysiąclecia 5, 40-873 Katowice

numer komisji: 91 ul.: Aleja Bolesława Krzywoustego od nr 2 do nr 6 parzyste

nr 9

Księcia Henryka Brodatego

Króla Władysława Jagiełły

Plac Ronalda Reagana

Tysiąclecia nr 1

nr 4

od nr 7 do nr 15 nieparzyste

nr 19

Zespół Szkół i Placówek nr 2 (Młodzieżowy Dom Kultury)

adres: Tysiąclecia 5, 40-873 Katowice

numer komisji: 92 ul.: Mieszka I nr 1

od nr 5 do nr 11 nieparzyste

nr 6

Plac Podwyższenia Krzyża

Tysiąclecia nr 6

nr 41

nr 45

nr 47

Franza Waxmana

Zespół Szkół nr 1

adres: Stanisława Staszica 2, 40-230 Katowice

numer komisji: 145 1 Maja od nr 55 do nr 93C nieparzyste

Bagienna nr 2

Bohaterów Monte Cassino

Gabriela Hałubki

Piaskowa

Aleja Walentego Roździeńskiego od nr 102 do nr 188H parzyste

Stanisława Staszica

Waleriana

Zespół Szkół nr 1

adres: Stanisława Staszica 2, 40-230 Katowice

numer komisji: 146 ul.: 1 Maja od nr 88 do nr 148 parzyste

Cynkowa

Hutnicza

Murckowska nr 5A

Piotra Niedurnego

Porcelanowa

Racławicka

Stanisława Żółkiewskiego

Zespół Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza-Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach

adres: Walerego Goetla 2, 40-749 Katowice

numer komisji: 35 ul.: Karola Bohdanowicza

Witolda Budryka

Henryka Czeczotta

Ignacego Domeyki

Juliana Fałata

Walentego Fojkisa

Walerego Goetla

bł. ks. Stanisława Kubisty

Stanisława Mastalerza

Józefa Piernikarczyka

Pawła Edmunda Strzeleckiego

Adama Szebesty

Juliana Tokarskiego

Rudolfa Zubera

Zespół Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza-Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach

adres: Walerego Goetla 2, 40-749 Katowice

numer komisji: 36 ul.: Bielska

Ks. bpa Bernarda Bogedaina

Arki Bożka

Franciszka Chroboka

Mieczysławy Ćwiklińskiej

Adama Didura

Józefa Elsnera

Księdza Wiktora Matejczyka

Rudolfa Niemczyka

Jana Samsonowicza

Michała Scipio del Campo

Ludwika Solskiego

Jacka Woszczerowicza

Aleksandra Zająca

Zespół Szkół nr 3

adres: Bolesława Chrobrego 4, 40-881 Katowice

numer komisji: 94 ul.: Chorzowska od nr 206 do końca parzyste

Aleja Księcia Henryka Pobożnego

Zawiszy Czarnego

Zespół Szkół nr 3

adres: Bolesława Chrobrego 4, 40-881 Katowice

numer komisji: 95 ul.: Bolesława Chrobrego nr 26

nr 31

nr 32

nr 37

nr 39

nr 43

Tysiąclecia nr 22

nr 24

Zespół Szkół nr 3

adres: Bolesława Chrobrego 4, 40-881 Katowice

numer komisji: 96 ul.: Bolesława Chrobrego nr 4

nr 13

nr 17

nr 21

nr 23

nr 25

nr 38

Tysiąclecia nr 86

nr 86A

nr 86B

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

adres: Stanisława Kossutha 13, 40-833 Katowice

numer komisji: 109 ul.: Kolońska

Stanisława Kossutha

Tadeusza Michejdy

Józefa Pukowca od nr 23 do końca nieparzyste

Walerego Sławka

Henryka Szwana

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania Wniosek o zmianę miejsca głosowania

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów. Zaświadczenie o prawie do głosowania

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim.

Obywatele UE, którzy chcą głosować w Polsce

Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Co trzeba zrobić, by móc głosować za granicą

Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Jakie dokumenty wziąć ze sobą na głosowanie?

Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne.

Jakie wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego przysługuje osobom niepełnosprawnym?

Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia:

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim. Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów. Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów. Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne. Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia: dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych lokali wyborczych, zapewniając np. dostępność dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez rampy czy windy

dodatkowo dwie formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika

prawo do pełnej informacji w swojej gminie o lokalizacji lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

informacje dotyczące wyborów w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, np. w formie pisemnej, dźwiękowej lub w formie łatwej do czytania

głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a

Jak oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Aby oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy udać się 9 czerwca do odpowiedniego miejscu zamieszkania lokalu wyborczego w godzinach od 7.00 do 21.00 z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Po okazaniu dokumentu tożsamości członek komisji wyborczej wyda kartę do głosowania, na której musi znajdować się pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Wyborca powinien odnaleźć na niej listę, na której znajduje się nazwisko wybranego kandydata. Następnie w kratce obok nazwiska należy postawić znak „X”. Linie muszą się przecinać, w przeciwnym razie głos zostanie uznany za nieważny. Jeśli „X” pojawi się przy więcej niż jednym nazwisku, głos także będzie nieważny. Kartę należy wrzucić do urny.

Czym jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski jest organem ustawodawczym Unii Europejskiej. Posiada funkcje ustawodawcze, nadzorcze i budżetowe. Początki PE sięgają 1952 r., kiedy powstało Wspólne Zgromadzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, a w 1962 r. przyjęto nazwę Parlament Europejski. Pierwsze wybory bezpośrednie odbyły się w 1979 r. Strasburg jest oficjalną siedzibą Parlamentu Europejskiego, natomiast w Brukseli odbywa się większość prac legislacyjnych. Luksemburg jest trzecią siedzibą, gdzie znajduje się Sekretariat i zaplecze techniczne.

Jaki jest próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%.

