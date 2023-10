Wybory 2023: Rekord frekwencji w Śląskiem? Mamy dane na godz. 12! Głosujących jest więcej niż cztery lata temu

Wybory parlamentarne 2023 – frekwencja w głosowaniu wyższa niż 4 lata temu

Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki dotychczasowej frekwencji w trwających wyborach parlamentarnych. Do godz. 12.00 do urn wyborczych poszło 22,59 proc. uprawnionych do głosowania. W województwie śląskim dotychczas w wyborach wzięło udział 22,57 proc. uprawnionych wyborców. Oznacza to, że tegoroczna frekwencja jest wyższa w porównaniu do wyborów sprzed czterech lat. W 2019 roku do godz. 12.00 frekwencja wyniosła w skali kraju 18,14 proc., a w naszym województwie udział wyborców w głosowaniu nieznacznie przekroczył średnią krajową i wyniósł 18,52 proc.